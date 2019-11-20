Поезд Прага-Варшава-Брест начнет курсировать ежедневно с 15 декабря

Источник материала: Виртуальный Брест

Поезда №136/137 Прага-Варшава-Брест начнут курсировать ежедневно с 15 декабря в результате взаимодействия Белорусской железной дороги с Польскими и Чешскими железными дорогами, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.





Из Праги поезд №136 Прага-Варшава-Брест будет отправляться в 10.23 под №115 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 00.37. Из Бреста поезд №137 будет отправляться в 7.11 и прибывать на станцию Прага-Главная в 17.39 под №114. Поезд Прага-Варшава-Брест будет следовать через станции Острава-Главная (Чехия), Тересполь, Варшава-Центральная, Катовице (Польша). Пограничный и таможенный контроль предусмотрен через таможенный зал вокзала станции Брест-Центральный.

У пассажиров поездов №136/137 Прага-Варшава-Брест будет возможность пересадки на станции Брест-Центральный на поезд №96 Брест-Москва и с поезда №27 Москва-Брест. В составе поездов №136/137 предусмотрено ежедневное курсирование беспересадочных вагонов Москва-Прага.

Стоимость проезда в сообщении Прага-Варшава-Брест - Br135,55 (может изменяться в зависимости от курса евро). Белорусская железная дорога 20 ноября открыла продажу билетов.

Более подробную информацию о наличии проездных документов, расписании движения поездов и стоимости проезда можно уточнить на официальном сайте БЖД и в контакт-центре по телефону 105.