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Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван ГОЛОВАТЫЙ в очередной раз избран в Совет Республики.

21.11.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


7 ноября 2019 20:22 5355

Генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван ГОЛОВАТЫЙ в очередной раз избран в Совет Республики.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт Миноблисполкома.

Заседание депутатов местных Советов депутатов базового уровня Минской области по выборам членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва состоялось 7 ноября в Молодечно.

Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван ГОЛОВАТЫЙ в очередной раз избран в Совет Республики.

В заседании приняли участие представители республиканских органов государственного управления; Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов; члены Минского облисполкома; члены президиума Минского областного Совета депутатов; члены Совета старейшин и Почетные граждане Минской области; члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва; кандидаты в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва; депутаты районных и Жодинского городского Советов депутатов; руководители структурных подразделений облисполкома, областных организаций; председатели райгорисполкомов; представители средств массовой информации.

Гостей принимал Дворец культуры г. Молодечно. В фойе развернулась выставочная экспозиция, посвященная исторической дате – Дню Октябрьской революции, поскольку торжественное собрание проходило именно 7 ноября. Выставка под названием «Великий Октябрь. Взгляд из 21 века» Минскогообластного краеведческого музея привлекала и специально организованными селфизонами.

Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван ГОЛОВАТЫЙ в очередной раз избран в Совет Республики.
Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван ГОЛОВАТЫЙ в очередной раз избран в Совет Республики.
Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван ГОЛОВАТЫЙ в очередной раз избран в Совет Республики.

Торжественно началось заседание депутатов местных Советов. Елена Дмухайло, секретарь Центральной избирательной комиссии, огласила заключение о правомерности выдвижения членов в Совет Республики от Минской области.

Каждый претендент на сенаторское кресло рассказал о своей программе предстоящей деятельности. В их поддержку высказывались присутствующие, характеризовали их. После обсуждения состоялось голосование по избранию членов Совета Республики Национального собрания.

В голосовании приняли участие все составы районных и Жодинского городского Советов депутатов 620 депутатов или 85 процентов от всего депутатского корпуса.

Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван ГОЛОВАТЫЙ в очередной раз избран в Совет Республики.
Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван ГОЛОВАТЫЙ в очередной раз избран в Совет Республики.

Затем были оглашены результаты голосования и принято решение об утверждении результатов голосования.

От Минской области членами Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва избраны:
— генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый;
— директор ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова» Олег Суконко;
— депутат Палаты представителей Валерий Гайдукевич;
— начальник главного управления юстиции Миноблисполкома Александр Бачило;
— председатель Борисовского районного объединения организаций профсоюзов, входящих в ФПБ, Елена Зябликова;
— директор средней школы № 14 города Молодечно Калина Капуцкая;
— гендиректор ОАО «Агрокомбинат “Дзержинский”» Владимир Лукьянов;
— председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая.

Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван ГОЛОВАТЫЙ в очередной раз избран в Совет Республики.
Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван ГОЛОВАТЫЙ в очередной раз избран в Совет Республики.
Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван ГОЛОВАТЫЙ в очередной раз избран в Совет Республики.

Избранных членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва поздравил председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко.

– Ваша задача — оправдать доверие, стать надежными партнерами власти в решении вопросов, направленных на улучшение качества жизни людей. Уверен, что вы успешно примените свой жизненный и профессиональный опыт в законотворческой деятельности, будете содействовать социально-экономическому развитию региона.

Завершилось мероприятие большим праздничным концертом.

ЦИК установит итоги выборов членов Совета Республики и зарегистрирует избранных сенаторов 12 ноября. К своим обязанностям сенаторы приступят с 6 декабря. В этот день состоится установочная сессия и будет избрано руководство верхней палаты Национального собрания седьмого созыва.

Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван ГОЛОВАТЫЙ в очередной раз избран в Совет Республики.
Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван ГОЛОВАТЫЙ в очередной раз избран в Совет Республики.

Источник: сайт Миноблисполкома.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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