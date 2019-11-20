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Камера, мотор! Всемирный день телевидения отмечают 21 ноября

21.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Камера, мотор! Всемирный день телевидения отмечают 21 ноября

21 ноября отмечают Всемирный день телевидения.

Это праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1996 года в честь даты проведения в ООН первого Всемирного телевизионного форума (World Television Forum) в 1996 году.

ООН учредила этот День, т.к. признавала его возрастающее воздействие на процессы принятия решений. Ведь телевидение привлекало внимание всего мира к конфликтам и угрозам, миру и безопасности, фокусировало внимание на таких крупных проблемах, как экономические и социальные вопросы.

Таким образом, телевидение признали важным инструментом воздействия, в том числе, и на мировую политику.

ont.by
 
 
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21 ноября отмечают Всемирный день телевидения. Это праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1996 года в честь даты проведения в ООН первого...
 
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