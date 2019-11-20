|
Камера, мотор! Всемирный день телевидения отмечают 21 ноября
21.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
21 ноября отмечают Всемирный день телевидения.
Это праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1996 года в честь даты проведения в ООН первого Всемирного телевизионного форума (World Television Forum) в 1996 году.
ООН учредила этот День, т.к. признавала его возрастающее воздействие на процессы принятия решений. Ведь
Таким образом, телевидение признали важным инструментом воздействия, в том числе, и на мировую политику.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 ноября отмечают Всемирный день телевидения. Это праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1996 года в честь даты проведения в ООН первого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)