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Белорусы на Opel врезались в грузовик под Смоленском: один погиб, один в реанимации

21.11.2019 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще два получили травмы в аварии, которая произошла в Краснинском районе Смоленской области (Россия). Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщают местные СМИ.


Авария произошла 20 ноября, в 18.20, на 430-м километре трассы М1. Предварительно установлено, что 25-летний водитель Opel не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди МАЗа и врезался в него.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия, его пассажир получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Также в аварии пострадал и водитель грузовика.

Как сообщили в белорусском посольстве в России, водитель Opel и его пассажир — граждане Беларуси. Посольство Беларуси в Смоленске выясняет обстоятельства ДТП.

Напомним, утром 20 ноября под Смоленском при столкновении с погрузчиком погиб дальнобойщик из Беларуси.

 
 
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Авария произошла 20 ноября, в 18.20, на 430-м километре трассы М1.
 
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