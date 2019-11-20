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Белорусы на Opel врезались в грузовик под Смоленском: один погиб, один в реанимации
Источник материала: Tut.by
Один человек погиб, еще два получили травмы в аварии, которая произошла в Краснинском районе Смоленской области (Россия). Об этом со ссылкой на ГИБДД
Авария произошла 20 ноября, в 18.20, на 430-м километре трассы М1. Предварительно установлено, что 25-летний водитель Opel не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди МАЗа и врезался в него.
В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия, его пассажир получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Также в аварии пострадал и водитель грузовика.
Как
Напомним, утром 20 ноября под Смоленском при столкновении с погрузчиком
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Авария произошла 20 ноября, в 18.20, на 430-м километре трассы М1.
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