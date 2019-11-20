В Ляховичском районе пропала пожилая женщина

Источник материала: Виртуальный Брест

Пропала Миклашевич (Максимчик) Леокадия Казимировна (12.01.1942 г.р.), проживающая по адресу: Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Тальминовичи, ул. Лесная, д. 36, которая 19.11.2019 около 16:00 ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.





До настоящего времени о её местонахождении ничего не известно.