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В Ляховичском районе пропала пожилая женщина

21.11.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пропала Миклашевич (Максимчик) Леокадия Казимировна (12.01.1942 г.р.), проживающая по адресу: Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Тальминовичи, ул. Лесная, д. 36, которая 19.11.2019 около 16:00 ушла из дома в неизвестном направлении и пропала.

В Ляховичском районе пропала пожилая женщина

До настоящего времени о её местонахождении ничего не известно.

 
 
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  Пропала Миклашевич (Максимчик) Леокадия Казимировна (12.01.1942 г.р.), проживающая по адресу: Брестская обл., Ляховичский р-н, д. Тальминовичи, ул. Лесная, д. 36, которая...
 
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