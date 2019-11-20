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В Клейники и Н.Козловичи теперь будут "ходить" разные маршруты автобусов №22 и №47
21.11.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 27.11.2019 г. рейсам городского автобусного маршрута №22, которые осуществляют заезд на ул. Клейниковскую, присваивается отдельный новый номер маршрута – №47.
С 27.11.2019 г. изменяются расписания движения городских автобусных маршрутов №22 и №47:
МАРШРУТ № 22
«Завод «Газоаппарат» – Клейники»
РАБОЧИЕ ДНИ
Газоаппарат 5:30 6:35 6:50 7:49 8:46 9:28 9:55 10:33 11:22 11:45 12:35 13:51 14:49 15:22 15:59 16:33 17:13 17:53 20:16 21:27 22:55
Клейники 6:00 7:06 7:26 8:30 9:22 10:03 10:30 11:08 11:58 12:24 13:11 14:26 15:21 15:56 16:34 17:09 17:55 18:33 20:55 22:01 23:27
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Газоаппарат 6:33 7:46 8:59 10:43 12:13 13:29 14:47 16:04 17:20 19:21 20:32 21:40
Клейники 7:08 8:21 9:32 11:20 12:51 14:05 15:24 16:38 17:58 19:54 21:05 22:19
МАРШРУТ № 47
«Завод «Газоаппарат» – Новые Козловичи – Клейники».
РАБОЧИЕ ДНИ
Газоаппарат 7:06 13:00 18:41 19:42
Новые Козловичи 7:42 13:33 19:15 20:16
Клейники 7:58 13:48 19:29 20:32
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