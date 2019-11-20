Источник материала: Полесская правда



В Беларуси совершенствуется законодательство в сфере архитектуры, градостроительства и строительства. Для создания в стране прогрессивной системы технического нормирования, перехода к гибким и упрощенным нормам проектирования принят указ от 5 июня 2019 года №217 «О строительных нормах и правилах». Постановлением Минстройархитектуры уже утверждены первые строительные нормы. Они касаются безопасной эксплуатации зданий, в том числе инженерных коммуникаций, разработки проектов по ключевым инженерным сооружениям.

Подробнее о нововведениях рассказали участники пресс-конференции, прошедшей сегодня в пресс-центре БЕЛТА, начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Ольга Верамей, директор РУП «Стройтехнорм» Игорь Лишай.

В Беларуси установят требования к квартирам со свободной планировкой. Норма направлена на повышение безопасности зданий, сообщил Игорь Лишай.

По его словам, в настоящее время этот вопрос не урегулирован. Зачастую собственники квартир при ремонте помещений устанавливают перегородки без учета их влияния на конструкции дома, фундамент, плиты перекрытий. «Мы возвращаем минимальные требования», — отметил он.

В пример специалист привел зарубежный опыт, когда в проект вносятся все необходимые решения, а при покупке будущие новоселы отказываются от отдельных элементов. При этом несущая способность рассчитывается при полном комплекте перегородок. Проектировщик понимает, как перераспределяется нагрузка и можно ли принять отказ.

В частности, будет ограничена площадь квартир-студий (не более 50 кв. м). Определен минимум проводимых работ: устройство стояка канализации, оборудование сантехникой ванной и туалета, разводка проводки (без подключения конкретных приборов).

По словам Игоря Лишая, сейчас на рынке представлены в том числе квартиры со свободной планировкой площадью 100-180 кв.м, где подведено только электричество до входной двери. После сдачи дома в эксплуатацию жильцы перестраивают пространство, в том числе без помощи специалистов: штробят стены, завозят тонны песка и других строительных материалов, тем самым создавая нагрузку на плиты перекрытий. «Все-таки мы в этой демократии зашли слишком далеко», — считает директор РУП «Стройтехнорм».

Кроме того, при свободной планировке ванна может находиться над спальней соседа, которую при прорыве стояка зальет. «Соблюдение строительных норм позволит избежать таких ситуаций», — сказал Игорь Лишай.

Как временное решение проблемы готовится информационное письмо на заказчиков и проектные организации, где говорится о возвращении минимальных требований.

Игорь Лишай не считает, что норма негативно скажется на рынке такого жилья. «То, что мы заложили, основа для перехода на отказные работы, которые ранее, по сути, и были», — отметил он.