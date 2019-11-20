Сообщение окружной избирательной комиссии Бобруйского сельского избирательного округа №80 о результатах выборов депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

Источник материала: Кировец





Кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по избирательному округу №80 были зарегистрированы:

Гацко Владимир Владимирович,

Цвирко Андрей Николаевич.

Согласно протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования окружная избирательная комиссия установила:

— общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах, — 61135 (в том числе по Кировскому району — 14821);

— число избирателей, принявших участие в голосовании, — 51 222 (в том числе по Кировскому району — 13786 (93%));

— количество голосов, поданных за каждого кандидата:

Гацко Владимир Владимирович — 36176 (в том числе по Кировскому району —9650);

Цвирко Андрей Николаевич — 11105 (в том числе по Кировскому району —3450);

— число голосов, поданных против всех кандидатов, — 32111 (в том числе по Кировскому району — 598);

— число бюллетеней, признанных недействительными, — 730 (в том числе по Кировскому району — 88).

На основании статьи 82 Избирательного кодекса Республики Беларусь окружная избирательная комиссия приняла решение: считать Гацко Владимира Владимировича, 11 сентября 1970 года рождения, главного врача учреждения здравоохранения «Бобруйская центральная больница», проживающего в г.Бобруйске, беспартийного, избранным депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Бобруйскому сельскому избирательному округу №80.

Ирина СТАРОВОЙТОВА, председатель окружной избирательной комиссии Бобруйского сельского избирательного округа №80.