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«Вы опережаете в этом многие страны». В Гродно обсудили, как уйти от пластиковой тары

21.11.2019 23:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сметану, кефир и сок будем покупать в стекле – такая экоупаковка появится на полках магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как уйти от пластиковой тары и заменить ее стеклянной, обсуждали 21 ноября в Гродно. Необходимо учесть европейский и мировой опыт, а также построить рядом с областным центром четвертый в стране стекольный завод с инновационным производством.

«Вы опережаете в этом многие страны». В Гродно обсудили, как уйти от пластиковой тары

Но самое главное – чтобы жители страны поддержали инициативу, уверена наш корреспондент Галина Буро.

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Уход от пластика от частной инициативы до промышленных масштабов. Стекло – тот самый признанный экологически чистый материал.

«Вы опережаете в этом многие страны». В Гродно обсудили, как уйти от пластиковой тары

Одна бутылка в секунду с пылу с жару. Температура 450 градусов. Так на Гродненском стеклозаводе вовсю «пекут» новогоднюю партию под игристые напитки. Три этапа контроля качества, никакого брака. За 10 лет работы у Юлии Гнететской четко налажен визуальный контроль.  

«Вы опережаете в этом многие страны». В Гродно обсудили, как уйти от пластиковой тары

Юлия Гнететская, контролер стекольного производства:
Визуальный контроль бутылки произвожу. Как говорится, опыт приходит с годами.

«Вы опережаете в этом многие страны». В Гродно обсудили, как уйти от пластиковой тары

На качественную и проверенную временем стеклотару (ее здесь более сотни видов) спрос сегодня небывалый, отмечают на заводе. Продукция из Гродно доезжает вплоть до Дальнего Востока, а надо и внутренний рынок обеспечить. Как все успеть? К тому же главой государства поставлена задача: уйти от засилья пластика. Значит, надо увеличивать мощности.

«Вы опережаете в этом многие страны». В Гродно обсудили, как уйти от пластиковой тары

Юрий Скрипко, директор Гродненского стеклозавода:
Мы сейчас работаем над тем, чтобы в чистом поле построить новый завод, здесь, на въезде в Гродно. Завод будет заточен на те напитки, которые сегодня в пластике и уже уходят из пластика в стекло. Любые напитки: и безалкогольные, и напитки, которые содержат алкоголь, и консервации. Широкий сегмент.

Облегченная бутылка. Что это такое и почему выгодно?

Уходить от пластика намерены поэтапно. Сначала в стекло облачат питьевую воду и газировки, на очереди слабоалкогольные напитки. Создадут и принципиально новую систему сдачи стеклотары. Собственные наработки совместят с опытом соседей.

«Вы опережаете в этом многие страны». В Гродно обсудили, как уйти от пластиковой тары

Штефан Майндл, председатель правления компании по производству стеклооборудования (Германия):
Да, безусловно, будущее за стеклотарой. Весь мир сейчас уходит от полиэтиленовой упаковки. Ведь это загрязняет окружающую среду и это вред для здоровья. Уйти от пластиковой тары – это очень мудрое решение вашего Президента, вы опережаете в этом многие страны. И я уверен, другие страны за вами последуют.

«Вы опережаете в этом многие страны». В Гродно обсудили, как уйти от пластиковой тары

Дмитрий Микуленок, министр архитектуры и строительства Беларуси:
Нас это только радует, потому что это развитие все-таки промышленности нашей, которая имеет вековую историю. Одни из старейших наших заводов, поэтому мы рассчитываем, что они второе дыхание обретут. Потребитель должен рублем голосовать. Если будет покупаться и будет востребована эта продукция, то однозначно, она будет увеличиваться в производстве.

«Вы опережаете в этом многие страны». В Гродно обсудили, как уйти от пластиковой тары

Ежегодно в мире выбрасывают больше 3 миллионов тонн отходов, которые катастрофически загрязняют окружающую среду. Буквально весной мир шокировала новость – на Филиппинах в желудке умершего кита обнаружили 40 килограммов пластика, животное погибло в муках. Счет таким случаям уже идет на тысячи. Ученые бьют тревогу и просят: не надо превращать океан в пластиковый суп, а свой организм – в таблицу Менделеева.

«Вы опережаете в этом многие страны». В Гродно обсудили, как уйти от пластиковой тары

Люди в материале: Юлия Гнететская, Юрий Скрипко, Штефан Майндл, Дмитрий Микуленок
 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Сметану, кефир и сок будем покупать в стекле – такая экоупаковка появится на полках магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как...
 
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