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«Вы опережаете в этом многие страны». В Гродно обсудили, как уйти от пластиковой тары
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сметану, кефир и сок будем покупать в стекле – такая экоупаковка появится на полках магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как уйти от пластиковой тары и заменить ее стеклянной, обсуждали 21 ноября в Гродно. Необходимо учесть европейский и мировой опыт, а также построить рядом с областным центром четвертый в стране стекольный завод с инновационным производством.
Уход от пластика от частной инициативы до промышленных масштабов. Стекло – тот самый признанный экологически чистый материал.
Одна бутылка в секунду с пылу с жару. Температура 450 градусов. Так на Гродненском стеклозаводе вовсю «пекут» новогоднюю партию под игристые напитки. Три этапа контроля качества, никакого брака. За 10 лет работы у Юлии Гнететской четко налажен визуальный контроль.
Юлия Гнететская, контролер стекольного производства:
На качественную и проверенную временем стеклотару (ее здесь более сотни видов) спрос сегодня небывалый, отмечают на заводе. Продукция из Гродно доезжает вплоть до Дальнего Востока, а надо и внутренний рынок обеспечить. Как все успеть? К тому же главой государства поставлена задача: уйти от засилья пластика. Значит, надо увеличивать мощности.
Юрий Скрипко, директор Гродненского стеклозавода:
Уходить от пластика намерены поэтапно. Сначала в стекло облачат питьевую воду и газировки, на очереди слабоалкогольные напитки. Создадут и принципиально новую систему сдачи стеклотары. Собственные наработки совместят с опытом соседей.
Штефан Майндл, председатель правления компании по производству стеклооборудования (Германия):
Дмитрий Микуленок, министр архитектуры и строительства Беларуси:
Ежегодно в мире выбрасывают больше 3 миллионов тонн отходов, которые катастрофически загрязняют окружающую среду. Буквально весной мир шокировала новость – на Филиппинах в желудке умершего кита обнаружили 40 килограммов пластика, животное погибло в муках. Счет таким случаям уже идет на тысячи. Ученые бьют тревогу и просят: не надо превращать океан в пластиковый суп, а свой организм – в таблицу Менделеева.
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Новости Беларуси. Сметану, кефир и сок будем покупать в стекле – такая экоупаковка появится на полках магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как...
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