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Сергей Костицын переподписал контракт с «Динамо»

21.11.2019 23:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» переподписало соглашение с нападающим Сергеем Костицыным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Костицын переподписал контракт с «Динамо»

Предыдущий контракт форварда с клубом расторгнут по обоюдному согласию. Костицын-младший провел за «Динамо» 110 матчей в КХЛ, в том числе пять игр в плей-офф. За «зубров» белорус набрал 46 очков по системе «гол плюс пас».

Сергей Костицын переподписал контракт с «Динамо»

По окончании прошлого сезона хоккеист перенес операцию, после которой продолжает восстановление.

Люди в материале: Сергей Костицын
 
 
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» переподписало соглашение с нападающим Сергеем Костицыным, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Предыдущий контракт...
 
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