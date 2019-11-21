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Сборная Беларуси по пляжному футболу стартует на Чемпионате мира

22.11.2019 16:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сборная Беларуси по пляжному футболу стартует на Чемпионате мира
Ассоциация «Федерация пляжного футбола» Республики Беларусь

В парагвайском Асунсьоне стартует Чемпионат мира-2019 по пляжному футболу. Среди 16 команд, пробившихся на турнир, значится сборная Беларуси.

Сборная Беларуси по пляжному футболу стартует на Чемпионате мира Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые пробилась на Чемпионат мира

Наши игроки выступают в группе «С» вместе со сборными ОАЭ, Сенегала и России. Свой первый поединок белорусы проведут в ночь с 22 на 23 ноября по белорусскому времени против команды ОАЭ. Спустя два дня сборная Беларуси померяется силами с сенегальцами, а заключительный матч проведет в ночь с 26 на 27 ноября против россиян. Начало всех поединков – в 01.25 по белорусскому времени.

На Чемпионате мира также выступают сборные Парагвая, Японии, Швейцарии, США (группа «А»), Уругвая, Мексики, Италии, Таити (группа «В»), Бразилии, Омана, Португалии и Нигерии (группа «D»). По две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал мирового первенства.

Матчи четвертьфинала пройдут 28 ноября, полуфиналы – 30 ноября, решающий поединок за чемпионский титул и встреча за бронзовые награды состоятся 1 декабря.

На прошлом планетарном форуме, проходившем в 2017 году, свой 14-й чемпионский титул завоевала сборная Бразилии, разгромившая в финале команду Таити с результатом 6:0. «Бронзу» неожиданно выиграла сборная Ирана. Для белорусов Чемпионат мира станет дебютным.

 
 
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Первый матч белорусы проведут против сборной Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
 
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