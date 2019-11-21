Сборная Беларуси по пляжному футболу стартует на Чемпионате мира

Источник материала: Аргументы и факты

В парагвайском Асунсьоне стартует Чемпионат мира-2019 по пляжному футболу. Среди 16 команд, пробившихся на турнир, значится сборная Беларуси.

Наши игроки выступают в группе «С» вместе со сборными ОАЭ, Сенегала и России. Свой первый поединок белорусы проведут в ночь с 22 на 23 ноября по белорусскому времени против команды ОАЭ. Спустя два дня сборная Беларуси померяется силами с сенегальцами, а заключительный матч проведет в ночь с 26 на 27 ноября против россиян. Начало всех поединков – в 01.25 по белорусскому времени.

На Чемпионате мира также выступают сборные Парагвая, Японии, Швейцарии, США (группа «А»), Уругвая, Мексики, Италии, Таити (группа «В»), Бразилии, Омана, Португалии и Нигерии (группа «D»). По две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал мирового первенства.

Матчи четвертьфинала пройдут 28 ноября, полуфиналы – 30 ноября, решающий поединок за чемпионский титул и встреча за бронзовые награды состоятся 1 декабря.

На прошлом планетарном форуме, проходившем в 2017 году, свой 14-й чемпионский титул завоевала сборная Бразилии, разгромившая в финале команду Таити с результатом 6:0. «Бронзу» неожиданно выиграла сборная Ирана. Для белорусов Чемпионат мира станет дебютным.