Какая помощь оказывается безработным случчанам

Источник материала: Слуцк Город

Комиссия по координации работы по содействию занятости населения Слуцкого района продолжает свою работу. На одном из заседаний комиссии побывала корреспондент «Слуцкого края».

Напомним, комиссия действует в рамках Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 года № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» с марта 2018 года. В составе комиссии – представители районных служб: инспекции Министерства по налогам и сборам, управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, РОВД, ЖКХ, газовой службы, райбольницы, ФСЗН, РОЧС, профсоюза.

Как отметила председатель комиссии, председатель Слуцкого районного Совета депутатов Наталья Александровна Овсянникова, работа комиссии направлена на содействие занятости гражданам, в том числе из числа уволенных, лицам асоциального поведения. Создана районная база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике.

Всего за 2018 – октябрь 2019 гг. состоялось 64 заседания комиссии, из них 26 выездных. За помощью в трудоустройстве обратились 160 жителей района (приглашали 1 186). Из них были направлены на работу в организации 136 человек (85 % обратившихся). В индивидуальной беседе с гражданами определяются их способности, предпочтения, возможности, предлагаются вакантные рабочие места. Оказывается консультативная, методическая, правовая помощь по вопросам самозанятости. Например, 26 случчан, проходивших по базе данных, стали ремесленниками, 15 граждан оплатили единый налог и осуществляют виды деятельности, не относящиеся к предпринимательской.

К сожалению, немало трудоспособных граждан, не занятых в экономике, ведут асоциальный образ жизни. В работе с людьми, злоупотребляющими алкогольными напитками, вернувшимися из мест лишения свободы, лечебно-трудовых профилакториев (в 2018-2019 гг. на заседания комиссии приглашены 228 граждан) активное участие принимают работники Слуцкого РОВД. Трудоспособным гражданам, предлагаются вакансии, но далеко не все из них обращаются к нанимателям: из общей численности не обратившихся к нанимателям порядка 89 % составляют лица, ведущие асоциальный образ жизни. Работа с этими случчанами продолжается, в том числе предлагается лечение, проводится индивидуальная работа. За 2018 год в ЛТП направлено 55 жителей района, за 2019 год – 57. Из общего количества направленных на трудоустройство приступили к работе 32%, 23% от направленных на трудоустройство так к нанимателям и не обратились. Это говорит о низкой мотивации к труду некоторых жителей и является одной из главных проблем в реализации требований Декрета №3.

Постановлениями Совета Министров Республики Беларусь №314 от 24 апреля 2018 года и №682 от 7 октября 2019 года определены обязанности трудоспособных граждан, не занятых в экономике, по полному возмещению экономически обоснованных затрат некоторых коммунальных услуг (горячее водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение). Как пояснила секретарь комиссии Анастасия Алексеевна Коломийченко, комиссией регулярно проводится уточнение сведений о трудоспособных гражданах, внесенных в базу данных не занятых в экономике, например, за сентябрь-октябрь признаны занятыми в экономике 553 жителя Случчины. Однако далеко не все граждане своевременно подтверждают свою занятость, например, ремесленную деятельность, самозанятость, работу за границей. В результате – полная оплата вышеуказанных коммунальных услуг.

Как отметила Анастасия Алексеевна, обращение в комиссию поможет избежать подобных ситуаций. Жители, которые оказались в сложной жизненной ситуации, могут быть освобождены от оплаты с возмещением затрат по коммунальным услугам. В комиссию обратились 19 граждан с такими заявлениями (10 осуществляют уход за взрослыми нетрудоспособными родственниками, 7 по состоянию здоровья гражданина, 2 по иным объективным причинам). Все эти граждане полностью освобождены от уплаты услуг с возмещением затрат.

Напомним, что заседания комиссии по координации работы по содействию занятости населения Слуцкого района проводятся регулярно дважды в месяц (каждый 2-й и 4-й четверг). Обращаться в комиссию по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 134, отдел занятости, с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), кроме выходных и праздничных дней. Телефон 2-84-37.