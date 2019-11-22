Под звуки французского оркестра: моржи из разных стран переплыли Березину на историческом фестивале

Источник материала: Tut.by

Три дня Борисов принимает фестиваль, посвященный 207-й годовщине событий войны 1812 года. Сегодня гостей и жителей города ждали красочный парад униформистов, реконструкция баталии, театральная постановка. Впервые к боям на земле присоединились любители зимнего плавания, которые вплавь «брали» Березину. GO.TUT.BY рассказывает про моржей, которые решили проплыть под аккомпанемент французского оркестра.





«Здесь оказалось теплее, чем я планировала»

С обеда в городе звучали залпы пушек, слышались перестрелки, то и дело рядом двигалась конная и пешая артиллерия. Эпизод за эпизодом зрители вместе с историческими клубами продвигались к Березине и городскому пляжу. Здесь всех желающих угощали «императорской» кашей и показывали представления от борисовских школьников со стихами Виктора Гюго — все на французском.





На противоположном берегу развернулся «штаб» моржей. Впервые в годовщину битвы организаторы решили устроить водное погружение от любителей зимнего плавания. Его посвятили понтонерам, которые в ноябре 1812 года наводили через Березину два моста, чтобы армия Наполеона могла избежать окончательного окружения. Строили мосты около 400 человек, практически все в суровых белорусских условиях (в тот ноябрь было -23°С) погибли.





Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Беларуси Дидье Канесс рассказал, что во французском языке сохранилось слово «березина», которое не случайно означает «трагедию, катастрофу»: «На этом месте погибло слишком много людей — около 40 тысяч солдат. И это спустя столько лет одна из страниц истории, которая объединяет Францию и Беларусь».





Увидеть ту самую «Березину» вместе с супругом приехала француженка Соланж Гарампон. Женщина рассказывает, что она участница Центра наполеоновских исследований, который занимается историческими и археологическими изучениями всего, что связано с жизнью Наполеона, но в Беларуси впервые.





— У меня с раннего детства есть ассоциации, что на Березине холодно, мокро, вокруг снег. Моя учительница рассказывала нам истории битвы, и я себе рисовала жуткие картинки. Но здесь оказалось теплее, чем я планировала, — смеется Соланж. — Месяц назад я на телефон установила приложение, чтобы следить за погодой. И долгое время у вас было теплее, чем на родине. Но с прошлой недели начались морозы, будто специально для атмосферы.

«Хотел быть французом, который переплывет Березину»





Переплыть ноябрьскую Березину захотело около 100 участников. Это моржи из Турции, Германии, Голландии, Франции и Беларуси.

Сергей Лепешко и Евгений Рымкевич — борисовчане. Мужчины знакомы по местному спортивному клубу «Каяк», каждое воскресенье они плавают. Шутят, что зимой выходят на Березину даже чаще, чем летом. Они могли бы быть в Бресте, где в эти же дни проходит Кубок мира по спортивному зимнему плаванию, но все же решили поддержать заплыв на родине.





— Сегодня веселее, чем обычно, — делятся эмоциями не спешащие после воды мужчины. — Много людей, больше азарта и адреналина.

Участникам заплыва нужно было преодолеть дистанцию в 50 метров при небольшом, но ноябрьском минусе. Группа поддержки на берегу то и дело перешептывалась, что на людей в купальниках холодно смотреть. Но по меркам семьи Пильщиковых заплыв в Борисове — это легкая разминка.





Игорь, Людмила и Элина приехали из Минска на Березину впервые, но в заплывах они участвуют около четырех лет. Кстати, Элина в списке зарегистрированных участников самая юная — ей всего 15 лет. Семья с легкостью преодолела реку и осталась довольна атмосферой и живым музыкальным сопровождением. Создавать его из французского города Тулуза специально прибыл оркестр воздушно-десантной бригады. 36 музыкантов подготовили марши и историческую музыку, которую исполняли в разные моменты реконструкций и переправы.





Жером Бокур знаком с Борисовом с 2006 года. Он развивает Центр наполеоновских исследований, а его отец был одним из инициаторов установки памятника, который в городе называют «французским». В амплуа спортсмена по зимнему плаванию француз выступил впервые.

— Я плаваю с трех лет, но у нас не принято заниматься в холодной воде. Для меня сегодняшний день очень важен, мне очень хотелось быть в ряду первых французов, которые переплыли бы Березину в ноябре.





А вот один из основателей Фонда Наполеона и потомок французского военачальника Виктор-Андре Массена наблюдал за спортивной баталией с берега. Праправнук именитого маршала рассказал, что шесть лет назад, когда он был в Беларуси, и речи о таком заплыве не было: «Но это дань памяти понтонерам, которые в суровых условиях делали свое дело. Конечно, это не настоящая история: солдаты не перебирались вплавь и на другом берегу их не ждало горячее вино».





После соревнований ждали участников заплыва не только горячие угощения, но и презент в виде двууголки и организованная в полевых условиях жаркая баня.

В воскресенье фестиваль в Борисове продолжится церемонией у могил французских солдат на кладбище деревни Студенка и завершится реконструкцией битвы на Брилевском поле, которую представят исторические клубы Беларуси, Польши, России и Франции.