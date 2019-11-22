Источник материала: Виртуальный Брест

Торжественный концерт собрал друзей и единомышленников в Бресте.





Брестчан поздравил генеральный консул Генерального консульства Российской Федерации в Бресте Конякин Игорь Юрьевич, а так же Глава Брестского отделения Российского Центра науки и культуры Семенченко Юлия Евгеньевна.





Руководитель общественного объединения "Русское общество" Молодов Сергей Михайлович поблагодарил власти города Бреста в лице Рогачука Александра Степановича за оказываемую поддержку русскому культурному обществу, за вклад в укрепление дружбы между двумя славянскими народами.