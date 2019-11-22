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Общественное объединение "Русское общество" отметило своё 25-летие
23.11.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Торжественный концерт собрал друзей и единомышленников в Бресте.
Брестчан поздравил генеральный консул Генерального консульства Российской Федерации в Бресте Конякин Игорь Юрьевич, а так же Глава Брестского отделения Российского Центра науки и культуры Семенченко Юлия Евгеньевна.
Руководитель общественного объединения "Русское общество" Молодов Сергей Михайлович поблагодарил власти города Бреста в лице Рогачука Александра Степановича за оказываемую поддержку русскому культурному обществу, за вклад в укрепление дружбы между двумя славянскими народами.
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Торжественный концерт собрал друзей и единомышленников в Бресте. Брестчан поздравил генеральный консул Генерального консульства Российской Федерации в...
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