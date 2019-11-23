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От «электричек» до породистых спорткаров: что показали на автосалоне в Лос-Анджелесе
Источник материала: Tut.by
В отличие от двух других крупнейших автошоу на североамериканской земле — в Детройте и Нью-Йорке — автосалон в Лос-Анджелесе балует премьерами от европейских и азиатских производителей. Свои новинки в Калифорнии показали Audi, BMW, Mercedes, Hyundai, Kia и Lexus. Большинство дебютантов выставки этого года — это кроссоверы, мощные спортивные автомобили и электрокары.
Некоторые модели были рассекречены заранее, и AUTO.TUT.BY о них уже рассказывал — это BMW
Купеобразный «паркетник» длиной 4,9 м — это более симпатичная версия обычного
Модификаций у E-Tron Sportback предусмотрено две — 50 Quattro и 55 Quattro. Обе версии располагают двумя электродвигателями суммарной отдачей 313 л.с. у базового варианта и 360 л.с. (408 л.с. в режиме S Mode) у топового. В первом случае батарея емкостью 71 кВтч позволит проехать на одной зарядке до 347 км, а в случае E-Tron Sportback 55 Quattro аккумулятор способен запасать 95 кВтч — запас хода по паспорту достигает 446 км. На станциях быстрой зарядки пополнить запас батареи на 80% можно за полчаса. На европейский рынок E-Tron Sportback выйдет следующей весной, цены в Германии будут начинаться от 71 350 евро.
Компания Dodge в этом году празднует 50-летие своей культовой модели Challenger. По этому случаю купе обзавелось спецверсией 50th Anniversary Edition, которая от стандартного варианта «двухдверки» отличается оригинальной окраской кузова (доступны семь уникальных цветов на выбор) с черными крышей, капотом и багажной дверью для контраста и новыми колесными дисками.
На капоте появился «горб» с воздухозаборником, и, конечно, машинам положены отличительные шильдики снаружи и в салоне, где появились отделанные черной кожей наппа и алькантарой сиденья с контрастной прострочкой и вставки из углепластика. Увы, но юбилейная версия Challenger не предполагает более производительных двигателей.
Новую спецсерию показала в Лос-Анджелесе и Jaguar, но повод тут другой — это окончание производства нынешнего флагманского седана XJ. Последняя партия машин — это 300 длиннобазных седанов в специсполнении XJ Collection, предназначенные для американского рынка. Все они отличаются особым декором, палитрой цветов кузова и салона и оснащены 477-сильным компрессорным V8 в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Цены в США — от 86 тысяч долларов. Преемник XJ уже официально подтвержден — это будет роскошный электрический седан, который получит батарею емкостью 90 кВтч, обеспечивающей до 470 км пробега на одной зарядке.
Фирма Lexus достаточно долго подогревала интерес публики к своему кабриолету со складной мягкой крышей — сперва LC Convertible был показан в качестве концепта на январском автосалоне в Детройте, затем в Гудвуде гости Фестиваля скорости смогли увидеть в действии
При снаряженной массе чуть более двух тонн кабриолет без малого на центнер тяжелее исходного купе, от которого позаимствовал 478-сильный атмосферный мотор V8 объемом 5 л. Гибридной установки для открытого LC, продажи которого начнутся в середине следующего года, пока не предусмотрено.
Как и ожидалось, представленный весной этого года в Нью-Йорке кроссовер
Mercedes-AMG привезла в Калифорнию парочку «заряженных» кроссоверов — кроме флагманского GLS 63, о котором можно узнать
Еще одну «зажигалку», но другого формата, представила в Лос-Анджелесе Mini — это новый хетчбэк John Cooper Works GP, являющийся самым мощным и быстрым серийным автомобилем в истории британской марки. Автомобиль уже успел одолеть предшественника на Нюрбургринге, во время ездовой доводки
Всего Mini выпустит 3 тысячи экземпляров «заряженного» хетчбэка — первые машины покупатели получат в марте 2020 года. В Великобритании стартовая стоимость John Cooper Works GP составит 34 995 фунтов.
Седан Sentra, который так и не добился успеха на рынке ТС, за океаном является бестселлером Nissan и успел сменить уже семь поколений! А на подходе восьмая по счету генерация — 4,6-метровый седан стал шире и ниже предшественника, создан на новой платформе и полностью сменил имидж. Впрочем, новую Sentra примерно полгода назад уже показали китайцам под именем
Среди представленных в Лос-Анджелесе концептов интересным оказался электрический гиперкар SC2 с подъемными дверями, созданный компанией Karma (бывшая Fisker), владельцем которой является занимающийся производством автомобильных компонентов китайский концерн Wanxiang. Спереди и сзади тут установлены по два электромотора — суммарная отдача квартета достигает 1100 л.с., а до 60 миль в час (97 км/ч) купе разгоняется за паспортные 1,9 секунды. Батарея емкостью 120 кВтч позволяет проехать на одной зарядке до 563 км. Запуск в серию SC2 не планируется — шоу-кар указывает направления развития дизайна перспективных моделей Karma.
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В отличие от двух других крупнейших автошоу на североамериканской земле - в Детройте и Нью-Йорке - автосалон в Лос-Анджелесе балует премьерами от европейских и...
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