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От «электричек» до породистых спорткаров: что показали на автосалоне в Лос-Анджелесе

23.11.2019 21:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В отличие от двух других крупнейших автошоу на североамериканской земле — в Детройте и Нью-Йорке — автосалон в Лос-Анджелесе балует премьерами от европейских и азиатских производителей. Свои новинки в Калифорнии показали Audi, BMW, Mercedes, Hyundai, Kia и Lexus. Большинство дебютантов выставки этого года — это кроссоверы, мощные спортивные автомобили и электрокары.

Некоторые модели были рассекречены заранее, и AUTO.TUT.BY о них уже рассказывал — это BMW второй серии Gran Coupe и M8 Gran Coupe, Porsche Taycan 4S, электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E, концептуальный прообраз нового Tucson от Hyundai, Toyota RAV4 в новой версии Prime и «заряженный» Audi RS Q8. Последний оказался не единственной мировой премьерой от компании из Ингольштадта — в Лос-Анджелесе немцы показали также «паркетник» E-Tron Sportback.


Audi E-Tron Sportback

Купеобразный «паркетник» длиной 4,9 м — это более симпатичная версия обычного E-Tron и, по сути, является электрической альтернативой тем же BMW X4 и Mercedes GLC Coupe. У E-Tron Sportback по сравнению с исходной моделью улучшена аэродинамика (коэффициент Cd уменьшен до 0,25), но пространства для поклажи меньше: объем грузового отделения (с учетом 60-литрового багажника под капотом) равен 615 л, а при сложенных спинках сидений заднего ряда его можно увеличить до 1655 л.


Audi E-Tron Sportback

Audi E-Tron Sportback

Модификаций у E-Tron Sportback предусмотрено две — 50 Quattro и 55 Quattro. Обе версии располагают двумя электродвигателями суммарной отдачей 313 л.с. у базового варианта и 360 л.с. (408 л.с. в режиме S Mode) у топового. В первом случае батарея емкостью 71 кВтч позволит проехать на одной зарядке до 347 км, а в случае E-Tron Sportback 55 Quattro аккумулятор способен запасать 95 кВтч — запас хода по паспорту достигает 446 км. На станциях быстрой зарядки пополнить запас батареи на 80% можно за полчаса. На европейский рынок E-Tron Sportback выйдет следующей весной, цены в Германии будут начинаться от 71 350 евро.


Dodge Challenger 50th Anniversary Edition

Компания Dodge в этом году празднует 50-летие своей культовой модели Challenger. По этому случаю купе обзавелось спецверсией 50th Anniversary Edition, которая от стандартного варианта «двухдверки» отличается оригинальной окраской кузова (доступны семь уникальных цветов на выбор) с черными крышей, капотом и багажной дверью для контраста и новыми колесными дисками.


Dodge Challenger 50th Anniversary Edition

Dodge Challenger 50th Anniversary Edition

На капоте появился «горб» с воздухозаборником, и, конечно, машинам положены отличительные шильдики снаружи и в салоне, где появились отделанные черной кожей наппа и алькантарой сиденья с контрастной прострочкой и вставки из углепластика. Увы, но юбилейная версия Challenger не предполагает более производительных двигателей.


Jaguar XJ Collection Special Edition

Jaguar XJ Collection Special Edition

Новую спецсерию показала в Лос-Анджелесе и Jaguar, но повод тут другой — это окончание производства нынешнего флагманского седана XJ. Последняя партия машин — это 300 длиннобазных седанов в специсполнении XJ Collection, предназначенные для американского рынка. Все они отличаются особым декором, палитрой цветов кузова и салона и оснащены 477-сильным компрессорным V8 в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Цены в США — от 86 тысяч долларов. Преемник XJ уже официально подтвержден — это будет роскошный электрический седан, который получит батарею емкостью 90 кВтч, обеспечивающей до 470 км пробега на одной зарядке.


Lexus LC 500 Convertible

Фирма Lexus достаточно долго подогревала интерес публики к своему кабриолету со складной мягкой крышей — сперва LC Convertible был показан в качестве концепта на январском автосалоне в Детройте, затем в Гудвуде гости Фестиваля скорости смогли увидеть в действии закамуфлированный прототип, и вот в Лос-Анджелесе японцы наконец-то рассекретили товарную машину. Тканевый верх LC 500 Convertible сложить или поднять можно примерно за 15−16 секунд на скорости до 50 км/ч.


Lexus LC 500 Convertible

Lexus LC 500 Convertible

При снаряженной массе чуть более двух тонн кабриолет без малого на центнер тяжелее исходного купе, от которого позаимствовал 478-сильный атмосферный мотор V8 объемом 5 л. Гибридной установки для открытого LC, продажи которого начнутся в середине следующего года, пока не предусмотрено.


Lincoln Corsair Grand Touring

Lincoln Corsair Grand Touring

Как и ожидалось, представленный весной этого года в Нью-Йорке кроссовер Lincoln Corsair, делящий общую платформу с Ford Escape/Kuga, обзавелся версией с «подзаряжаемой» гибридной установкой. Новая модификация получила обозначение Grand Touring и располагает комбинацией из работающего по циклу Аткинсона 2,5-литрового бензинового мотора и электродвигателя — в сумме агрегаты развивают 266 л.с. Благодаря литиево-ионной батареи емкостью 14,4 кВтч на одной электротяге Corsair Grand Touring по паспорту способен проехать 40 км. Продажи гибридного «паркетника» Lincoln начнутся летом 2020 года, цен в компании не озвучили.


Mercedes-AMG GLE 63S

Mercedes-AMG GLE 63S

Mercedes-AMG привезла в Калифорнию парочку «заряженных» кроссоверов — кроме флагманского GLS 63, о котором можно узнать тут, это также топовый GLE с таким же индексом. В отличие от GLS у 63-его GLE будет два варианта 4-литрового V8 Biturbo — мощностью 571 л.с. и 612 сил у S-версии. В трансмиссии — 9-ступенчатый «автомат» и полный привод 4Matic+ с муфтой подключения передней оси. Плюс есть система EQ Boost, то есть стартер-генератор, работающий от 48-вольтовой сети. Базовый GLE 63 до 100 км/ч разгоняется за 4 секунды, в то время как GLE 63 S на 0,2 секунды быстрее. Максимальная скорость кроссовера — 280 км/ч, но это с опциональным пакетом AMG Driver’s. У европейских дилеров GLE 63 ожидается весной следующего года.


Mini John Cooper Works GP

Mini John Cooper Works GP

Еще одну «зажигалку», но другого формата, представила в Лос-Анджелесе Mini — это новый хетчбэк John Cooper Works GP, являющийся самым мощным и быстрым серийным автомобилем в истории британской марки. Автомобиль уже успел одолеть предшественника на Нюрбургринге, во время ездовой доводки минувшим летом проехав круг длиной 20,6 км примерно за 8 минут. Оснащен новый John Cooper Works GP турбо-«четверкой» объемом 2 л, которая развивает 306 л.с. и 450 Нм крутящего момента — в паре с 8-ступенчатым «автоматом» она разгоняет переднеприводную «трехдверку» до 100 км/ч за 5,2 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 265 км/ч.


Mini John Cooper Works GP

Всего Mini выпустит 3 тысячи экземпляров «заряженного» хетчбэка — первые машины покупатели получат в марте 2020 года. В Великобритании стартовая стоимость John Cooper Works GP составит 34 995 фунтов.


Nissan Sentra

Nissan Sentra

Седан Sentra, который так и не добился успеха на рынке ТС, за океаном является бестселлером Nissan и успел сменить уже семь поколений! А на подходе восьмая по счету генерация — 4,6-метровый седан стал шире и ниже предшественника, создан на новой платформе и полностью сменил имидж. Впрочем, новую Sentra примерно полгода назад уже показали китайцам под именем Sylphy: основное отличие американской версии — под капотом, где скрывается двухлитровый бензиновый мотор с отдачей 149 л.с. (китайцам приходится довольствоваться менее мощным агрегатом объемом 1,6 л). На американский рынок Sentra нового поколения выйдет в начале следующего года.


Karma SC2 Concept

Karma SC2 Concept

Среди представленных в Лос-Анджелесе концептов интересным оказался электрический гиперкар SC2 с подъемными дверями, созданный компанией Karma (бывшая Fisker), владельцем которой является занимающийся производством автомобильных компонентов китайский концерн Wanxiang. Спереди и сзади тут установлены по два электромотора — суммарная отдача квартета достигает 1100 л.с., а до 60 миль в час (97 км/ч) купе разгоняется за паспортные 1,9 секунды. Батарея емкостью 120 кВтч позволяет проехать на одной зарядке до 563 км. Запуск в серию SC2 не планируется — шоу-кар указывает направления развития дизайна перспективных моделей Karma.

 
 
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В отличие от двух других крупнейших автошоу на североамериканской земле - в Детройте и Нью-Йорке - автосалон в Лос-Анджелесе балует премьерами от европейских и...
 
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