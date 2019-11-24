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Энтузиасты из Бреста превратили здание консервного завода в арт-пространство

25.11.2019 22:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Этикетки советской консервации, чугунная плитка и заводской пресс. В Бресте на месте бывшего консервного завода создали новое многофункциональное арт-пространство «Консерва»,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выставки современного искусства, форумы для интеллектуалов, творческие мастерские профессиональных креативщиков. «Начинка» нового места сейчас на стадии разработки.

Кристина Протосовицкая увидела «Консерву» изнутри.

Энтузиасты из Бреста превратили здание консервного завода в арт-пространство

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Здание бывшего консервного завода 20 века – сегодня в него пытаются вдохнуть новую, культурную жизнь. До главной туристической артерии города всего 2 минуты ходьбы. Вполне возможно, что это место станет новой точкой притяжения гостей.

Энтузиасты из Бреста превратили здание консервного завода в арт-пространство

Первоначально здесь был винно-соковый завод. Потом здание выкупили, какое-то время сдавали. А несколько лет назад собственники всерьез задумались о его судьбе. Мозговой штурм проходил прямо в бывшем красном уголке завода. Там и родилась идея сохранить эстетику места и передать его дух.

Энтузиасты из Бреста превратили здание консервного завода в арт-пространство


Теперь в бывших цехах консервного завода, где варили яблочное повидло выставочный зал площадью чуть меньше баскетбольной площадки. Пространство уже работает первые арт-объекты заняли свои места.

Энтузиасты из Бреста превратили здание консервного завода в арт-пространство

Энтузиасты из Бреста превратили здание консервного завода в арт-пространство

Энтузиасты из Бреста превратили здание консервного завода в арт-пространство

Планируется, что здесь будет выставочный зал, офисы, фудкорт. При этом арт-зона должна легко трансформироваться. Будь то для модного показа или фестиваля уличной еды.

Энтузиасты из Бреста превратили здание консервного завода в арт-пространство

Екатерина Павлович, инициатор проекта «Консерва»:
Культурные дрожжи – это что я хотела бы видеть, это те офисы креативных индустрий, которые мы сделаем на верхних этажах. Я считаю, что только при консолидации общих сил ребят из разных сфер деятельности может что-то классное получаться – здесь арт-резиденцию создать, где все могут достучаться до друг друга. 

Энтузиасты из Бреста превратили здание консервного завода в арт-пространство

Планы есть и на развитие квартала, который образуют площади «Консервы».

Энтузиасты из Бреста превратили здание консервного завода в арт-пространство

Максим Веремеюк, архитектор:
Потенциал этого места колоссальный, потому что он, во-первых, располагается в неспосредственной близости с пешеходной улицей Советской. Это центр города, и на данный момент там мало что расположено, и мы можем очень гибко развивать эту территорию. Вообще, в мире есть подобные аналоги. Мы смотрели в Нью-Йорке, один из основных аналогов – это в Таллине.

Энтузиасты из Бреста превратили здание консервного завода в арт-пространство


За этот год туристический поток в безвизовой зоне «Брест» вырос вдвое. И кто знает, может, новая точка на туристической карте тысячелетнего города привлечет еще больше гостей.

Люди в материале: Кристина Протосовицкая, Екатерина Павлович, Максим Веремеюк
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Этикетки советской консервации, чугунная плитка и заводской пресс. В Бресте на месте бывшего консервного завода создали новое...
 
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