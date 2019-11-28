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В вечной мерзлоте нашли одного из первых домашних питомцев человека

29.11.2019 19:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В вечной мерзлоте Якутии в районе реки Индигирка найдены мумифицированные останки двухмесячного щенка, которым насчитывается около 18 тысяч лет.


Предположительно, это один из представителей первых одомашненных волков, пишет The Siberian Times.

Находка была сделана еще летом 2018 года, но сначала ученые не придали ей значения, решив, что это детеныш семейства псовых конца XIX века. Тело животного находилось в прекрасном состоянии, сохранились зубы, нос, шерсть и даже ресницы. 

Спустя год выяснилось, что по ДНК с первого раза оказалось невозможно определить, собака это или волк.

Исследования делались в Шведском центре палеогенетики (CPG). Инженер-исследователь Института прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета Сергей Федоров отметил, что там самый большой в Европе банк ДНК собак со всего мира, и при этом ученым не удалось идентифицировать животное.

Российские и шведские эксперты предположили, что это может быть волкопес — предок домашних собак. При этом щенок внешне крупнее своих современных сородичей, чей нынешний облик оформился 15 тысяч лет назад. Мумию назвали Догор, что в переводе с якутского означает «друг».

Генетические различия между собаками и волками появились примерно 20-40 тысяч лет назад.
 
 
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В вечной мерзлоте Якутии в районе реки Индигирка найдены мумифицированные останки двухмесячного щенка, которым насчитывается около 18 тысяч лет.
 
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