"Настоящая ядерная держава - это не Россия и не США"





фото носит иллюстративный характер





Sohu По некоторым источникам, под предлогом развития гражданских атомных электростанций Японии удалось заполучить большое количество ядерного топлива, практически скрыв это от всех, утверждает китайское издание





История Японии хорошо известна. В конце Второй мировой войны она была подвергнута атомной бомбардировке со стороны США. Два города, на которые сбросили бомбы, вмиг превратились в море огня. Эта трагедия привела к многочисленным жертвам. Тогда ядерное оружие впервые было использовано в реальных боевых действиях.





Из-за поражения Япония была вынуждена принять санкции международного сообщества, которые включали в себя запрет на производство наступательных вооружений, таких как авианосцы и атомные бомбы, разрешалось иметь лишь вооруженные силы для самообороны.





Хотя в течение нескольких десятилетий развитие Японии сдерживалось Соединенными Штатами, этот контроль существует только формально. Японцы — очень скрытный народ, даже Соединенные Штаты не могут их раскусить. Япония воспользовалась поддержкой США и вмиг превратилась в экономическую державу.





В сфере международных прав она преисполнена амбиций и хочет играть более активную роль на международной арене и даже бросить вызов авторитету пяти постоянных членов Совета безопасности ООН.





Это находит отражение в современном военном развитии Японии. Хотя наличие у нее военной мощи подразумевает самозащиту, по боеспособности Япония входит в первую десятку стран мира, ее технологический уровень нельзя недооценивать.





Во время Второй мировой войны Японией был построен ряд авианосцев, она обладает множеством технологий для строительства подобного вооружения. В последние годы Япония разрабатывает вертолетоносцы типа «Идзумо», водоизмещение которых даже больше, чем у вертолетоносцев легкого типа некоторых стран.





Хотя Японии не разрешено разрабатывать ядерное оружие, она все же построила самые совершенные атомные электростанции в мире и использует ядерную энергию для выработки электричества. Несмотря на то, что Япония не производит ядерного оружия, она занимает лидирующие позиции в мире по применению ядерных технологий.





В течение многих лет Япония накопила достаточное количество ядерного материала, таким образом мы понимаем, что ее амбиции нельзя недооценивать.





Если начнется война, Япония сможет быстро создать ядерное оружие с помощью имеющегося у нее ядерного материала. Согласно подсчетам, она сможет изготовить не менее 6000 атомных бомб. Т





акого количества достаточно, чтобы уничтожить крупную страну. Несколько лет Японии удавалось скрывать этот факт, и многие страны находились в неведении, в том числе и Соединенные Штаты.