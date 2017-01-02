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Прощальная речь Обамы прозвучит 10 января в Чикаго
02.01.2017 20:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 янв — Sputnik. Действующий президент США Барак Обама выступит с прощальной речью в Чикаго 10 января, говорится в сообщении главы государства, размещенном на сайте Белого дома.
© AFP/ PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / POOL /
Обама отметил, что в этот день он вернется к себе домой в Чикаго, чтобы выступить перед американцами с прощальной речью. Уходящий президент добавил, что уже начал писать текст выступления.
"Я думаю о нем (выступлении — Sputnik), как о шансе выразить благодарность вам за это удивительное путешествие, торжественно отметить способы, которыми вы изменили эту страну к лучшему за последние восемь лет", — говорится в сообщении Обамы.
44-й президент США добавил, что в ходе выступления выскажет свои соображения о том, в каком направлении стране нужно двигаться дальше.
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44-й президент выступит перед американцами с благодарностью и выскажет свои соображения о дальнейшем развитии страны.
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