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Джаред Кушнер, имеющий белорусские корни, станет советником Трампа

10.01.2017 07:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв – Sputnik. Имеющий белорусские корни Джаред Кушнер, зять избранного президента Дональда Трампа, будет назначен его старшим советником, подтвердил в заявлении штаб.

Джаред Кушнер, имеющий белорусские корни, станет советником Трампа
© AP/ Rick Maiman
Минюст: у зятя Трампа действительно есть белорусские корни

Кушнер, муж дочери Трампа Иванки, назван в заявлении "уважаемым бизнесменом". Отмечена его важная роль в предвыборной кампании тестя.

"Джаред – огромная ценность, пользующийся доверием советник", – сказал Дональд Трамп. По словам будущего президента, его зять "невероятно удачлив в бизнесе и политике", и в новой администрации его ждет "амбициозная повестка дня".

Предположительно, Кушнер будет заниматься торговыми договорами и Ближним Востоком. Иванка Трамп уйдет с руководящих постов в компании своего отца и займется размещением троих детей в школе в Вашингтоне, куда она переедет с мужем. Иванка Трамп также не будет участвовать во многих проектах отца и будет получать лишь ограниченные фиксированные выплаты вместо дивидендов от бизнеса. 

Сам Кушнер уйдет с поста руководителя компании Kushner Companies, откажется от "значительных активов" и иностранных инвестиций, а также воздержится от участия в делах, которые могут напрямую затрагивать его оставшиеся финансовые интересы.

При этом адвокаты Кушнера пришли к выводу, что его будущая работа на тестя в Белом доме соответствует законодательству, которое запрещает во многих случаях назначать родственников на посты в администрации.

Кушнер и Иванка Трамп считаются одними из самых близких советников Дональда Трампа, которые оказывают на него большое влияние.

Дональд Трамп, как ожидается, проведет 11 января пресс-конференцию, на которой сообщит, как разделит управление страной и бизнес. Трамп, чье состояние оценивается в несколько миллиардов долларов, до избрания президентом был известен как предприниматель и шоумен.

Sputnik уже рассказывал историю семьи Кушнер, живших в Новогрудке и бежавших из гетто>>

У Кушнера есть белорусские корни – его предки родом из Новогрудского района, они участвовали на территории Беларуси в Великой Отечественной войне, а затем эмигрировали в США. В настоящее время отец Джареда Чарльз периодически бывает в Новогрудке — привозит внуков накануне совершеннолетия в белорусский город, чтобы на месте рассказать историю семьи. 

 
Теги: Минск
 
 
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Предположительно, Кушнер будет заниматься торговыми договорами и Ближним Востоком.

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