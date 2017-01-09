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Лукашенко рассказал, где поле духовной битвы за Беларусь

10.01.2017 18:14 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 янв — Sputnik. Задача граждан Беларуси — сберечь страну и передать ее свободной и независимой своим потомкам, заявил президент страны Александр Лукашенко во вторник на церемонии вручения премий "За духовное возрождение", спецпремий деятелям культуры и искусства и "Белорусский спортивный Олимп".

Он подчеркнул, что сила духа и единство — именно те основы, без которых не выжить в современном мире.

"История предоставила нашим творческим людям уникальный шанс — внести свой вклад в становление белорусской нации. Ведь именно мы с вами, ныне живущие поколения, воплотили в жизнь многовековую мечту наших предков — создали первое в истории независимое белорусское государство. И сегодня наша общая задача — сберечь страну и передать ее свободной и независимой тем, кто придет после нас", — сказал президент, слова которого приводит БелТА.

Президент подчеркнул, что независимость не просто добыть. Но еще сложнее отстоять и защитить.

Вместе с тем Лукашенко заметил, что до сей поры находятся те, кто пытается представить белорусов людьми без роду и племени.

"Появление таких голосов совсем не случайно. Независимая Беларусь, живущая своим умом и трудом, не по душе многим. Призвание настоящего творца противостоять любой лжи, любой фальши и лицемерию. Тем более, когда речь идет об Отечестве, о родной земле. Именно здесь и есть поле духовной битвы за Беларусь, за наши ценности, идеалы и традиции", — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что выиграть эту битву, "выиграть ее в душах людей — вот подлинное, великое призвание всех тех, кого мы чествуем сегодня, и тех, кто собрался в этом зале".

Президент также отметил, что основа национального характера белорусов в человечности, сострадании и доброте. "Быть может, именно поэтому на нашей земле традиционно уживаются разные религии и народы. Мы все чаще осознаем Беларусь как общий дом — семью для всех нас. Здесь нет деления на своих и чужих, в семье работают вместе и помогают друг другу. Семья искренне радуется удачам каждого и сообща заботится о каждом своем домочадце, ребенке, старике", — сказал глава государства.

 
Теги: Минск
 
 
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Появление тех, кто пытается представить белорусов людьми без роду и племени не случайно, считает президент. Общая задача нации – сберечь независимости страны.

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