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Обзор важнейших событий 10 января 2017 года
10.01.2017 22:35 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 10 января. Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе Минска в настоящее время превышает предельно допустимые концентрации в 2—2,5 раза. Этим и обусловлен устойчивый запах гари, на который жалуются многие минчане, сообщила БелаПАН начальник информационно-аналитического отдела мониторинга атмосферного воздуха Гидромета Богдана Козерук."У нас сложились очень неблагоприятные метеоусловия: после сильного северного ветра, который обеспечил хорошее качество воздуха на праздники, в прошедшие сутки установился штиль и наблюдаются приземные инверсии. Это приводит к тому, что с окраин столицы поступает загрязненный воздух", — сказала Козерук. По ее словам, жители Минского района в связи с холодной погодой интенсивно отапливают свои дома. Печной дым в связи с тем, что за городом более низкие температуры, "втягивается в Минск".
Правительство Беларуси утвердило основные направления и лимиты директивного кредитования госпрограмм и мероприятий на 2017 год. Общий объем кредитования составит 1 млрд 900 млн рублей, что на 32,1% ниже прошлогоднего уровня.
Постановление Совета министров от 29 декабря № 1102 "О кредитовании государственных программ и мероприятий в 2017 году" опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Согласно документу кредитование в рамках госпрограмм предусмотрено в объеме 1 млрд 310,2 млн рублей. В рамках госпрограммы развития аграрного бизнеса на 2016—2020 годы лимит установлен в 1 млрд 91,9 млн рублей. По госпрограмме строительства жилья выделено 218,3 млн рублей.
На данный момент Беларусь не способна выполнить соглашение о реадмиссии в понимании Евросоюза, заявил начальник главного консульского управления Министерства иностранных дел Игорь Фисенко. По его словам, Евросоюз жестко увязывает процесс переговоров об упрощении визовых процедур с заключением соглашения о реадмиссии. "То есть одно соглашение без другого просто не вступит в силу. С упрощением визовых процедур никаких принципиальных проблем нет, но это соглашение увязано целиком с соглашением о реадмиссии", — сказал представитель МИД на брифинге. "Два года назад отношение к этому вопросу было одним, но после миграционного кризиса в Европе произошла определенная переоценка ценностей, в том числе на экспертном уровне. В той ситуации, в которой мы сегодня находимся, мы не считаем, что способны выполнить соглашение о реадмиссии в том понимании, в котором это считает необходимым Европейский союз. У нас просто нет для этого соответствующей инфраструктуры", — заявил Фисенко.
Общая задача нынешних поколений белорусов — сберечь страну и передать ее свободной и независимой тем, кто придет после них. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения премий "За духовное возрождение", спецпремий деятелям культуры и искусства и "Белорусский спортивный Олимп". Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко подчеркнул, что независимость не просто добыть. Вместе с тем он заявил, что и сейчас находятся те, кто пытается представить белорусов людьми без роду и племени. "Появление таких голосов совсем не случайно. Независимая Беларусь, живущая своим умом и трудом, не по душе многим. Призвание настоящего творца противостоять любой лжи, любой фальши и лицемерию. Тем более когда речь идет об Отечестве, о родной земле", — уверен глава государства.
По данным Белстата, в декабре 2016 года индекс потребительских цен по отношению к декабрю 2015 года вырос на 10,6%, а по сравнению с ноябрем 2016-го — на 0,5%. В 2015 году инфляция составила 12%, что в точности соответствовало прогнозу. В 2016 году правительство ожидало рост потребительских цен в пределах 12%. Цены на продовольственные товары в декабре по сравнению с ноябрем 2016 года выросли в среднем на 1% (с начала прошлого года — на 10,4%). Непродовольственные товары подешевели на 0,6% (подорожали на 6,8%), услуги — подорожали на 1,1% (подорожали на 17,6%).
Экономическая комиссия оппозиционной Ассамблеи народных представителей (АНП) намерена вносить свои предложения к рассматриваемым в парламенте законопроектам, а также разрабатывать собственные проекты, сообщил председатель Объединенной гражданской партии, член президиума ассамблеи Анатолий Лебедько на заседании экономической комиссии АНП. Предложения по законопроектам, готовящимся к принятию в Палате представителей, члены ассамблеи намерены подавать через депутата от ОГП Анну Канопацкую. Вторым направлением деятельности комиссии должна стать разработка собственных законопроектов на основе международного опыта. В свою очередь Канопацкая предложила членам комиссии в ближайшее время ознакомиться с 25 законопроектами, готовящимися в парламенте к первому или второму чтению, а также разработанными, но пока туда не внесенными.
Посол Беларуси в Литовской Республике Александр Король встретился с председателем сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, сотрудничество в торгово-экономической, гуманитарной, научной и туристической сферах, сообщает пресс-служба белорусского МИД. "Подчеркнута необходимость активизации межпарламентского сотрудничества, в том числе возможность организации обмена визитами парламентских делегаций. Особое внимание стороны уделили вопросам в сфере ядерной энергетики", — говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 10 января. Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе Минска в настоящее время превышает предельно допустимые концентрации в 2—2,5 раза. Этим и...
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