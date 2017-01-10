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МИД разъяснил иностранным дипломатам детали указа о безвизовом въезде в Беларусь
11.01.2017 16:38 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 11 января. Министерство иностранных дел разъяснило иностранным дипломатам детали указа о безвизовом въезде в Беларусь.
Как сообщает пресс-служба МИД, встреча с руководством и представителями аккредитованных в Минске дипломатов стран-членов ЕС, США, Японии, Южной Кореи, Норвегии и Ватикана состоялась 11 января. С белорусской стороны на ней присутствовали начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко, руководитель управления общеевропейского сотрудничества Андрей Бушило и начальник управления Евразийской интеграции Алексей Самосуев. Иностранные дипломаты были подробно проинформированы о содержании и деталях указа президента Беларуси "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан".
"При принятии соответствующего решения Беларусь учитывала свое председательство в Центрально-Европейской Инициативе и проведение сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в июле 2017 года. Подчеркнута заинтересованность Беларуси в активизации сотрудничества в политической, торгово-экономической и иных сферах с указанными странами. Отдельно на встрече обсуждена региональная ситуация", — отмечается в сообщении пресс-службы.
Указ президента № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" был подписан 9 января. Он устанавливает безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более пяти суток через национальный аэропорт Минск. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и некоторые другие государства (всего 80 стран).
МИД не исключает возможности расширения перечня стран, граждане которых смогут въезжать в Беларусь без визы на пять дней. "В первую очередь мы будем отвечать взаимностью на подобные меры со стороны других государств, а также с учетом того, что международные отношения развиваются и наши двусторонние отношения с иностранными государствами развиваются, появляются новые партнеры, естественно, они могут включаться в перечень по мере развития отношений", — заявил 10 января начальник главного консульского управления Министерства иностранных дел Игорь Фисенко.
Указ вступает в силу 12 февраля.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 11 января. Министерство иностранных дел разъяснило иностранным дипломатам детали указа о безвизовом въезде в Беларусь. Как сообщает пресс-служба...
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