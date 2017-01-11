|
Макей: Беларусь никогда не будет могильщиком интеграционных процессов
12.01.2017 11:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв-Sputnik. Исполнительный комитет СНГ всегда может рассчитывать на поддержку Беларуси, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 12 янв-Sputnik. Исполнительный комитет СНГ всегда может рассчитывать на поддержку Беларуси, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии