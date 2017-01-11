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Макей: Беларусь никогда не будет могильщиком интеграционных процессов

12.01.2017 11:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв-Sputnik. Исполнительный комитет СНГ всегда может рассчитывать на поддержку Беларуси, заявил министр иностранных дел Беларуси  Владимир Макей. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 12 янв-Sputnik. Исполнительный комитет СНГ всегда может рассчитывать на поддержку Беларуси, заявил министр иностранных дел Беларуси  Владимир Макей. 

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