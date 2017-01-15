МИНСК, 16 янв — Sputnik. Египетские власти сообщили, что организовали для сопровождающего отца в поездке по Египту младшего сына президента Беларуси Николая Лукашенко, экскурсию в район великих пирамид Гизы.



© flickr.com/ Jack Versloot Лукашенко в Египте: итоги переговоров 15 января

Александр Лукашенко прибыл в египетскую столицу в воскресенье. В рабочей резиденции египетского президента в присутствии глав государств были подписаны документы о сотрудничестве между двумя странами, среди них меморандум о взаимопонимании по вопросам взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества, а также договоры о выдаче и о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам. Для младшего сына белорусского лидера была организована насыщенная экскурсионная программа.

"Сын главы Беларуси проявил сильное желание увидеть пирамиды и узнать о величии цивилизации фараонов", — поделился с журналистами генеральный директор археологического комплекса пирамид Ашраф Мухи. Известный исследователь древностей стал личным гидом юного зарубежного гостя.

По окончании экскурсии Николай Лукашенко сделал несколько снимков на фоне древних памятников в компании своего гида, сообщает РИА Новости.