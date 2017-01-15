МИНСК, 16 янв — Sputnik. Совет Министров утвердил председателей и заместителей председателей белорусских частей комиссий, комитетов, советов, созданных в рамках международных договоров правительства Беларуси с правительствами иностранных государств, комиссий по развитию сотрудничества с государствами — участниками СНГ.

Такое решение закреплено постановлением Совета министров №26 от 13 января 2017 года, сообщили Sputnik в пресс-службе правительства.

Так, белорусскую часть межправкомиссий с Венесуэлой, Вьетнамом и Эквадором возглавит вице-премьер Владимир Семашко.

Вице-премьер Михаил Русый утвержден председателем от Беларуси совместного белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству и совместной белорусско-польской комиссии по экономическому сотрудничеству.

За белорусско-боливийское сотрудничество будет отвечать управляющий делами президента Виктор Шейман, китайский вектор будет курировать замглавы Администрации президента Николай Снопков.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.