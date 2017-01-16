МИНСК, 16 янв – Sputnik. Количество случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе, включая использование тяжелых вооружений, стало меньше по сравнению с декабрем прошлого года, заявил в понедельник в Минске спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.



© Sputnik / Виктор Толочко Представительница Украины сорвала переговоры по Донбассу в Минске

"Во время прошлой встречи 21 декабря контактная группа сделала заявление о приверженности соблюдению всеобъемлющего устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 24 декабря. К сожалению, случаи нарушения режима прекращения огня, в том числе с использованием запрещенного тяжелого вооружения, имели и имеют место, хотя число обстрелов по сравнению с декабрем уменьшилось", – сказал Сайдик журналистам.

Он подчеркнул, что вопросы полного прекращения огня в Донбассе, разведения сил и средств конфликтующих сторон, защиты гражданского населения остаются приоритетом работы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

В то же время спецпредставитель ОБСЕ констатировал, что с момента предыдущего заседания контактной группы в Минске "в мирном процессе имели место некоторые положительные события". Среди них он назвал возобновление поставок воды и электричества в Луганскую область в начале 2017 года.

"Хочу подчеркнуть, что в дальнейшем надо будет согласовать более стабильный механизм поставок воды и соответствующих расчетов", — сказал Сайдик. Он также напомнил о "жестах доброй воли" обеих сторон в процессе обмена пленными. По его словам, киевская сторона освободила к концу года 15 удерживаемых лиц, самопровозглашенные республики — трех. Дипломат отметил, что на этой неделе запланирована видеоконференция гуманитарной подгруппы по вопросу обмена пленными.

Вместе с тем Сайдик с сожалением отметил факт обстрела открытого Международным комитетом Красного Креста пункта обогрева в Станице Луганской, что, по его словам, "является нарушением международного гуманитарного права.

С 24 декабря в Донбассе установлен режим тишины на период новогодних праздников, который, по заявлениям представителей Киева, ДНР и ЛНР, не соблюдается.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.