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Обзор важнейших событий 16 января 2017 года
16.01.2017 23:40 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 16 января. У белорусских граждан, прибывающих в российские аэропорты, начали проверять паспорта. Станет ли паспортный контроль постоянным, зависит от договоренностей между МИДами России и Беларуси, заявили БелаПАН в российской погранслужбе. Белорусы, прибывающие на самолете из Минска в Москву, сообщают в соцсетях, что российские пограничники стали проверять у них паспорта, хотя рейс считается внутренним и ранее таких проверок не было. В итоге пассажиры вынуждены больше времени проводить в аэропорту. Как пояснили БелаПАН в пограничной службе ФСБ России, это временная мера, связанная с тем, что зафиксировано много нарушений при пересечении границы. Граждане третьих стран всегда должны были проходить паспортный контроль, пояснили в погранслужбе. Поскольку в толпе пассажиров сложно выявить, у кого белорусский паспорт, а у кого — иностранный, проверяются все прибывающие. Станет ли паспортный контроль в российских аэропортах постоянным, зависит от договоренностей между министерствами иностранных дел России и Беларуси. Сейчас этот вопрос рассматривается на уровне внешнеполитических ведомств, сообщили в российской погранслужбе. Там заявили, что данная мера не связана с введением Беларусью пятидневного безвизового режима для иностранцев (согласно указу президента от 9 января для граждан 80 стран, прибывающих через минский аэропорт, с 12 февраля будет действовать пятидневный безвизовый режим).
Завершился двухдневный визит Александра Лукашенко в Египет. На встрече с премьер-министром страны Шерифом Исмаилом он заявил, что белорусская промышленность может быть конкурентоспособной на местном рынке. На открытии белорусско-египетского делового форума Лукашенко отметил, что Беларусь готова прийти в Египет со своими технологиями и специалистами в области машиностроения. По его мнению, в Египте можно организовать новые совместные сборочные предприятия по выпуску карьерной, дорожно-строительной и коммунальной техники. "Перед Беларусью и Египтом открываются новые горизонты сотрудничества. Вам достаточно хорошо известны тракторы "Беларус". В настоящее время еще одно наше крупное предприятие — Минский автомобильный завод — начинает осваивать египетский рынок, — сказал Лукашенко. — Важно, что мы не только продаем белорусскую технику, но и готовы приходить сюда со своими технологиями и специалистами, создавать здесь образцово-показательные предприятия, показывать, как мы можем работать, и учить египетских людей производить эту продукцию". После Египта белорусский руководитель направился в Судан.
В Евразийской экономической комиссии надеются на подписание Беларусью нового Таможенного кодекса ЕАЭС, заявила член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая. На вопрос об отказе Александра Лукашенко участвовать в саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге и подписывать Таможенный кодекс в связи с мнением, что он ущемляет интересы Беларуси, министр ответила: "Я не слышала официальных заявлений о том, что Таможенный кодекс ущемляет интересы белорусской стороны. Есть по этому поводу высказывания отдельных экспертов. Сам кодекс очень активно готовился все эти годы. Очень большую работу в предыдущем составе комиссии провел наш белорусский коллега Владимир Гошин, прекрасный специалист по таможенному регулированию, создав в свое время хороший задел. Мы знаем, что президент Беларуси подписал указ о принципиальном одобрении Таможенного кодекса и дал поручение правительству провести переговоры и дать предложения по его подписанию".
За минувший год срочные вклады населения Беларуси в иностранной валюте сократились на 9% и опустились до минимального с 2014 года уровня. Как свидетельствуют данные банковской статистики, по состоянию на 1 января 2017 года срочные валютные вклады населения составили 6 млрд 998,9 млн долларов. За год они сократились почти на 700 млн долларов (на начало 2016 года депозиты физлиц в иностранной валюте составляли около 7,7 млрд долларов). Срочные рублевые вклады населения в 2016 году увеличились (с учетом начисленных процентов) на 12% и достигли 2,95 млрд рублей. При этом следует отметить, что средняя ставка по рублевым депозитам физических лиц в прошлом году составила 18,3% (со сроком размещения средств до года) и 21,4% (при условии размещения средств более года). Таким образом, без учета начисленных процентов в прошлом году произошло снижение и рублевых депозитов физлиц. Уменьшение вкладов населения экономисты объясняют главным образом тем, что реальные доходы граждан в прошлом году продолжали сокращаться.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 16 января. У белорусских граждан, прибывающих в российские аэропорты, начали проверять паспорта. Станет ли паспортный контроль постоянным, зависит от...
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