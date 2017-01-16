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Когда украинцы смогут попасть в Швейцарию без виз

17.01.2017 19:22 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 янв — Sputnik. Швейцария отменит визы для граждан Украины сразу после принятия аналогичного решения со стороны Евросоюза, сообщили во вторник в пресс-службе администрации украинского лидера Петра Порошенко.

Когда украинцы смогут попасть в Швейцарию без виз
© Sputnik Алексей Витвицкий
Шульц отверг возможность вступления Украины в Евросоюз

В эти дни глава государства находится в Давосе (Швейцария) где принимает участие во Всемирном экономическом форуме. В рамках рабочего визита Порошенко провел встречу с президентом Швейцарии Дорис Лойтхард.

"Было решено, что Швейцария введет безвизовый режим для украинских граждан сразу после принятия аналогичного решения со стороны ЕС", — говорится в сообщении

Кроме этого, стороны отметили успешное проведение заседания Общего украинско-швейцарского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, а также вступления в силу соглашения о выделении Украине кредита в размере 200 миллионов долларов. В пресс-службе Порошенко подчеркнули, что первый транш (100 миллионов) Киев может получить уже в январе.

"Было принято решение, которое только объявлено, что до конца января Украина получит 100 миллионов долларов, которые поступят на счета Национального банка. 100 миллионов долларов финансовой помощи от Швейцарской Конфедерации первая часть транша, который направлен на поддержку Украины", — сказал Порошенко, поблагодарив швейцарские власти.

Сообщается, что в ходе встречи Порошенко и Лойтхард также констатировали положительную динамику двухстороннего инвестиционного сотрудничества.

Европарламент 15 декабря 2016 года одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов Евросоюза, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Украины и Грузии. Украинские власти рассчитывали на получение Киевом безвизового режима до конца прошлого года, однако дата рассмотрения этого вопроса до сих пор не назначена.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.

 
Теги: Минск
 
 
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Швейцария до конца января предоставит Украине первый транш кредита на 100 миллионов долларов.

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