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Порошенко рассказал, что может доставить ему удовольствие в США

19.01.2017 10:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 янв — Sputnik. Встреча с избранным президентом США Дональдом Трампом доставила бы его украинскому коллеге Петру Порошенко "огромное удовольствие", сообщает журнал Wall Street Journal.

Порошенко рассказал, что может доставить ему удовольствие в США
Пресс-служба президента Украины
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Ранее Порошенко заявил, что в ходе телефонного разговора договорился с Трампом о дате своего визита в Вашингтон. При этом точную дату визита он не назвал.

"Это (встреча Трампом — Sputnik) доставило бы мне огромное удовольствие", — сказал Порошенко в интервью изданию во время экономического форума в швейцарском Давосе, отметив, что надеется на то, что встреча пройдет плодотворно.

Президент Украины рассказал, что в следующем месяце он планирует посетить Вашингтон.

"Мы рады серьезной поддержке со стороны двух партий (США — Sputnik)", — продолжил Порошенко.

Украинский лидер выразил уверенность, что продолжение сотрудничества между Киевом и Вашингтоном "будет очень эффективным".

Инаугурация Трампа состоится 20 января. 

 
Теги: Минск
 
 
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Украинский лидер надеется, что встреча с новым хозяином Белого дома Дональдом Трампом состоится в февраля, однако конкретной даты пока никто называет.

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