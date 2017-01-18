МИНСК, 19 янв — Sputnik. Встреча с избранным президентом США Дональдом Трампом доставила бы его украинскому коллеге Петру Порошенко "огромное удовольствие", сообщает журнал Wall Street Journal .



Пресс-служба президента Украины Когда украинцы смогут попасть в Швейцарию без виз

Ранее Порошенко заявил, что в ходе телефонного разговора договорился с Трампом о дате своего визита в Вашингтон. При этом точную дату визита он не назвал.

"Это (встреча Трампом — Sputnik) доставило бы мне огромное удовольствие", — сказал Порошенко в интервью изданию во время экономического форума в швейцарском Давосе, отметив, что надеется на то, что встреча пройдет плодотворно.

Президент Украины рассказал, что в следующем месяце он планирует посетить Вашингтон.

"Мы рады серьезной поддержке со стороны двух партий (США — Sputnik)", — продолжил Порошенко.

Украинский лидер выразил уверенность, что продолжение сотрудничества между Киевом и Вашингтоном "будет очень эффективным".

Инаугурация Трампа состоится 20 января.