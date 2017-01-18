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Порошенко рассказал, что может доставить ему удовольствие в США
19.01.2017 10:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв — Sputnik. Встреча с избранным президентом США Дональдом Трампом доставила бы его украинскому коллеге Петру Порошенко "огромное удовольствие", сообщает журнал
Пресс-служба президента Украины
Ранее Порошенко заявил, что в ходе телефонного разговора договорился с Трампом о дате своего визита в Вашингтон. При этом точную дату визита он не назвал.
"Это (встреча Трампом — Sputnik) доставило бы мне огромное удовольствие", — сказал Порошенко в интервью изданию во время экономического форума в швейцарском Давосе, отметив, что надеется на то, что встреча пройдет плодотворно.
Президент Украины рассказал, что в следующем месяце он планирует посетить Вашингтон.
"Мы рады серьезной поддержке со стороны двух партий (США — Sputnik)", — продолжил Порошенко.
Украинский лидер выразил уверенность, что продолжение сотрудничества между Киевом и Вашингтоном "будет очень эффективным".
Инаугурация Трампа состоится 20 января.
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Украинский лидер надеется, что встреча с новым хозяином Белого дома Дональдом Трампом состоится в февраля, однако конкретной даты пока никто называет.
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