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МИД Литвы о БелАЭС: Беларуси есть что скрывать

19.01.2017 17:00 — Новости Политики | БДГ  
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МИД Литвы полагает, что эксперты службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций атомных объектов с учетом внешних угроз (SEED-миссия) проводят оценку строящейся Белорусской АЭС не в полном объеме.

По сообщению пресс-службы МИД Литвы, на запрос литовского внешнеполитического ведомства в МАГАТЭ, был получен ответ от генерального директора Юкия Амано. В нем говорится о том, что в Беларуси проводится неполная SEED-миссия: МАГАТЭ не принимало решения о том, что будут оценивать эксперты международной организации, это определяла принимающая сторона, то есть Беларусь.

В МИД Литвы отмечают, что эксперты миссии не будут анализировать такие ключевые вопросы, как критерии выбора стройплощадки, воздействие на окружающую среду и то, каким образом проводились исследования сейсмической активности района, если такая работа имела место в принципе. МИД Литвы предполагает, что масштаб работы SEED-миссии на БелАЭС, вероятно, будет ограничен только оценкой безопасности конструкций.

«Мы очень обеспокоены тем, что Беларусь применяет стандарты ядерной безопасности выборочно, это неприемлемо. Беларусь пропустила вопрос оценки строительной площадки и пригласила SEED-миссию, которая, вероятнее всего, ограничится оценкой безопасности конструкций. Работа миссии МАГАТЭ заключается в оценке только тех модулей, которые определены Беларусью. А затем страна публично заявит о некоторых положительных результатах, чем введет в заблуждение свое общество и зарубежные страны», -  цитирует пресс-служба МИД министр иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса. Он выразил уверенность, что избирательность в применении норм ядерной безопасности говорит о том, что Беларуси есть, что скрывать при строительстве АЭС, сообщает БелаПАН.

Напомним, что ранее Министерство иностранных дел Литвы приняло решение о назначении дипломата Дарюса Дегутиса послом для выполнения особых задач по вопросам строящейся в Островце Белорусской АЭС. МИД  Беларуси призвал не политизировать стройку атомной станции и заверил в желании белорусской стороны идти навстречу литовским партнерам в вопросах обсуждения станции. В первом квартале этого года пройдет третий раунд переговоров между Литвой и Беларусью по безопасности белорусской атомной станции.

В 2017 году по запросу Беларуси состоится ряд оценочных миссий МАГАТЭ, в том числе по аварийной готовности (EPREV), государственной системе учета и контроля ядерных материалов (ISSAS), будет осуществлена подготовка к миссии по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) и миссии по оценке национальной инфраструктуры ядерной энергетики (миссия INIR). В январе АЭС посетила  миссия МАГАТЭ по рассмотрению площадки АЭС с учетом внешних событий (миссия SEED).

 

 
 
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МИД Литвы: Миссия SEED на Белорусской АЭС проводится не в полном объеме
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