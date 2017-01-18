МИД Литвы полагает, что эксперты службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций атомных объектов с учетом внешних угроз (SEED-миссия) проводят оценку строящейся Белорусской АЭС не в полном объеме.

По сообщению пресс-службы МИД Литвы, на запрос литовского внешнеполитического ведомства в МАГАТЭ, был получен ответ от генерального директора Юкия Амано. В нем говорится о том, что в Беларуси проводится неполная SEED-миссия: МАГАТЭ не принимало решения о том, что будут оценивать эксперты международной организации, это определяла принимающая сторона, то есть Беларусь.

В МИД Литвы отмечают, что эксперты миссии не будут анализировать такие ключевые вопросы, как критерии выбора стройплощадки, воздействие на окружающую среду и то, каким образом проводились исследования сейсмической активности района, если такая работа имела место в принципе. МИД Литвы предполагает, что масштаб работы SEED-миссии на БелАЭС, вероятно, будет ограничен только оценкой безопасности конструкций.

«Мы очень обеспокоены тем, что Беларусь применяет стандарты ядерной безопасности выборочно, это неприемлемо. Беларусь пропустила вопрос оценки строительной площадки и пригласила SEED-миссию, которая, вероятнее всего, ограничится оценкой безопасности конструкций. Работа миссии МАГАТЭ заключается в оценке только тех модулей, которые определены Беларусью. А затем страна публично заявит о некоторых положительных результатах, чем введет в заблуждение свое общество и зарубежные страны», - цитирует пресс-служба МИД министр иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса. Он выразил уверенность, что избирательность в применении норм ядерной безопасности говорит о том, что Беларуси есть, что скрывать при строительстве АЭС, сообщает БелаПАН .