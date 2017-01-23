﻿ ВТО надеется, что Беларусь быстро учтет ее замечания. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ВТО надеется, что Беларусь быстро учтет ее замечания

24.01.2017 18:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 янв – Sputnik. Государства ВТО в ходе состоявшегося в Женеве заседания Рабочей группы по вступлению Беларуси в Организацию подчеркнули стратегическую заинтересованность в том, чтобы Беларусь стала членом ВТО.

ВТО надеется, что Беларусь быстро учтет ее замечания
© AFP/ FABRICE COFFRINI
Глава ВТО готов поддерживать скорейшее вступление Беларуси

В ходе заседания белорусская делегация представила информацию об экономической политике страны и ее внешнеторговом режиме, сообщили Sputnik в пресс-службе МИД Беларуси. Особый акцент был сделан на предпринятых с момента поручения президента Беларуси в 2016 году шагах по обеспечению соответствия правил работы национальной экономики стандартам ВТО. В мероприятии приняли участие более 40 стран-членов ВТО.

"Высказана удовлетворенность качеством представленных белорусских документов и полученных устных ответов, что, по их мнению, демонстрирует серьезность и глубину проделанной работы, а также наличие соответствующей политической воли Беларуси на вступление в Организацию", – сообщили в МИД.

Кроме того, участники заседания выразили надежду на то, что высказанные замечания и вопросы будут эффективно учтены правительством Беларуси, и процесс оформления белорусских многосторонних обязательств будет завершен в короткие сроки.

Глава белорусской делегации, первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко в своем выступлении подчеркнул, что Беларусь в значительной степени де-факто уже живет по стандартам ВТО и намерена активно добиваться членства, чтобы воспользоваться всеми прогрессивными механизмами организации. 

По его словам, вступление в ВТО – это большая внутригосударственная работа, требующая выверенного подхода, обеспечивающего развитие секторов национальной экономики и сохранение социальной стабильности. При этом открытие национального рынка для внешней конкуренции должно происходить на подготовленной почве и на условиях, которые позволят Беларуси постепенно подготовиться к новым реалиям.

Состоявшаяся в ходе заседания Рабочей группы дискуссия, полученные замечания и вопросы лягут в основу дальнейшей работы правительства Беларуси по реформированию экономического законодательства и механизмов, отметили в МИД.

Важнейшим итогом заседания стало согласование дальнейших шагов в переговорном процессе по присоединению Беларуси к ВТО, включая подготовку к следующей встрече проекта одного из важнейших итоговых документов – Доклада Рабочей группы. 

Ожидается, что следующее заседание Рабочей группы ВТО по вступлению Беларуси состоится во второй половине 2017 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рабочая группа ВТО по вступлению Беларуси осталась довольна качеством представленных Минском документов и видит в республике политическую волю стать членом...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Анна Канопацкая на слушаниях в ПАСЕ: Нужно вернуть народу Беларуси право избирать свою власть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика