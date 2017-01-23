МИНСК, 24 янв – Sputnik. Государства ВТО в ходе состоявшегося в Женеве заседания Рабочей группы по вступлению Беларуси в Организацию подчеркнули стратегическую заинтересованность в том, чтобы Беларусь стала членом ВТО.



© AFP/ FABRICE COFFRINI Глава ВТО готов поддерживать скорейшее вступление Беларуси

В ходе заседания белорусская делегация представила информацию об экономической политике страны и ее внешнеторговом режиме, сообщили Sputnik в пресс-службе МИД Беларуси. Особый акцент был сделан на предпринятых с момента поручения президента Беларуси в 2016 году шагах по обеспечению соответствия правил работы национальной экономики стандартам ВТО. В мероприятии приняли участие более 40 стран-членов ВТО.

"Высказана удовлетворенность качеством представленных белорусских документов и полученных устных ответов, что, по их мнению, демонстрирует серьезность и глубину проделанной работы, а также наличие соответствующей политической воли Беларуси на вступление в Организацию", – сообщили в МИД.

Кроме того, участники заседания выразили надежду на то, что высказанные замечания и вопросы будут эффективно учтены правительством Беларуси, и процесс оформления белорусских многосторонних обязательств будет завершен в короткие сроки.

Глава белорусской делегации, первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко в своем выступлении подчеркнул, что Беларусь в значительной степени де-факто уже живет по стандартам ВТО и намерена активно добиваться членства, чтобы воспользоваться всеми прогрессивными механизмами организации.

По его словам, вступление в ВТО – это большая внутригосударственная работа, требующая выверенного подхода, обеспечивающего развитие секторов национальной экономики и сохранение социальной стабильности. При этом открытие национального рынка для внешней конкуренции должно происходить на подготовленной почве и на условиях, которые позволят Беларуси постепенно подготовиться к новым реалиям.

Состоявшаяся в ходе заседания Рабочей группы дискуссия, полученные замечания и вопросы лягут в основу дальнейшей работы правительства Беларуси по реформированию экономического законодательства и механизмов, отметили в МИД.

Важнейшим итогом заседания стало согласование дальнейших шагов в переговорном процессе по присоединению Беларуси к ВТО, включая подготовку к следующей встрече проекта одного из важнейших итоговых документов – Доклада Рабочей группы.

Ожидается, что следующее заседание Рабочей группы ВТО по вступлению Беларуси состоится во второй половине 2017 года.