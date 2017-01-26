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Эксперт о последних перестановках в правительстве: Трагедия переходит в комедию

27.01.2017 15:28 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 27 января. "Трагедия переходит в комедию" — так прокомментировала БелаПАН последние перестановки в правительстве эксперт в области государственного управления Инна Ромашевская.

27 января должность министра образования Беларуси занял Валерий Малашко, который всего полтора месяца назад был назначен  министром труда и социальной защиты. На посту главы Минздрава Малашко сменил Василия Жарко, назначенного в конце декабря  заместителем премьер-министра Беларуси. 

"Мне это напоминает игру "музыкальный стул", когда участники бегают вокруг стульев и, когда музыка заканчивается, пытаются их занять, — сказала Ромашевская. — Ну, а так как стульев меньше, чем участников, мест хватает не всем. Так и с чиновниками. Бывают назначения, которые что-то определяют, а бывает игра. И неважно, кто на какой должности, важно, кто успевает занять место". 

По мнению эксперта, "в Беларуси не важно, заведует чиновник здравоохранением или соцзащитой". "Потому что не они определяют политику. В кадровой чехарде также есть внутренние события, о которых мы, возможно, узнаем позже, а, может, и никогда. В большинстве случаев логики в назначениях искать не стоит", —  отметила Ромашевская. Выбор кандидатуры, полагает она, не связан с уровнем образования и подготовки чиновника — "от чиновников в Беларуси требуется не профессионализм, а лояльность к власти".

В этой связи она напомнила о последнем заявлении Лукашенко. "26 января глава государства, обсуждая с чиновниками проблему увеличения зарплаты до 500 долларов, четко дал понять — те, кто считает это нереальным, могут положить портфели на стол. Судя по всему, за кадром звучали аргументированные возражения, но мнение профессионалов не принимается в расчет", — предположила Инна Ромашевская.


Елена Спасюк, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 января. "Трагедия переходит в комедию" — так прокомментировала БелаПАН последние перестановки в правительстве эксперт в области...

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