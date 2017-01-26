Минск, 27 января. "Трагедия переходит в комедию" — так прокомментировала БелаПАН последние перестановки в правительстве эксперт в области государственного управления Инна Ромашевская.



27 января должность министра образования Беларуси занял Валерий Малашко, который всего полтора месяца назад был назначен министром труда и социальной защиты. На посту главы Минздрава Малашко сменил Василия Жарко, назначенного в конце декабря заместителем премьер-министра Беларуси.



"Мне это напоминает игру "музыкальный стул", когда участники бегают вокруг стульев и, когда музыка заканчивается, пытаются их занять, — сказала Ромашевская. — Ну, а так как стульев меньше, чем участников, мест хватает не всем. Так и с чиновниками. Бывают назначения, которые что-то определяют, а бывает игра. И неважно, кто на какой должности, важно, кто успевает занять место".



По мнению эксперта, "в Беларуси не важно, заведует чиновник здравоохранением или соцзащитой". "Потому что не они определяют политику. В кадровой чехарде также есть внутренние события, о которых мы, возможно, узнаем позже, а, может, и никогда. В большинстве случаев логики в назначениях искать не стоит", — отметила Ромашевская. Выбор кандидатуры, полагает она, не связан с уровнем образования и подготовки чиновника — "от чиновников в Беларуси требуется не профессионализм, а лояльность к власти".



В этой связи она напомнила о последнем заявлении Лукашенко. "26 января глава государства, обсуждая с чиновниками проблему увеличения зарплаты до 500 долларов, четко дал понять — те, кто считает это нереальным, могут положить портфели на стол. Судя по всему, за кадром звучали аргументированные возражения, но мнение профессионалов не принимается в расчет", — предположила Инна Ромашевская.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт о последних перестановках в правительстве: Трагедия переходит в комедию Минск, 27 января. "Трагедия переходит в комедию" — так прокомментировала БелаПАН последние перестановки в правительстве эксперт в области...

Елена Спасюк, БелаПАН.