|
Трамп и Порошенко могут встретиться в ближайшее время
05.02.2017 10:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев — Sputnik. Президенты США и Украины Дональд Трамп и Петр Порошенко обсудили возможность встречи в ближайшее время, сообщил в субботу Белый дом по итогам их телефонного разговора.
По сообщению Белого дома, разговор состоялся в 17:00 по местному времени (00:00 в Киеве). Изначально планировалось, что он начнется на 45 минут раньше.
"Обсуждалась возможность встречи в ближайшее время", — говорится в сообщении.
Состоявшуюся дискуссию в Белом доме назвали "очень хорошей".
Ранее сообщалось, что прорабатывается дата визита Порошенко в США. Также администрация президента Петра Порошенко готовит двусторонние встречи лидера Украины с представителями администрации Трампа на полях Мюнхенской конференцию по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля.
Как говорится в сообщении Белого дома, в телефонном разговоре Трамп заявил о намерении сотрудничать с Россией, Украиной и другими заинтересованными странами, чтобы восстановить мир в районе украинской границы.
"Мы будем сотрудничать с Украиной, Россией и всеми другими заинтересованными сторонами для того, чтобы помочь в восстановлении мира вдоль границы", — сказал американский президент.
Президенты Украины и США также обсудили необходимость установления режима полного прекращения огня в Донбассе и выразили обеспокоенность из-за ухудшения гуманитарной ситуации в районе Авдеевки, сообщил в воскресенье пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.
Как сообщает Цеголко на своей странице в Facebook, Порошенко и Трамп "обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем".
По его словам, Порошенко также поблагодарил Трампа "за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины" и "высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией".
"Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей, которые будут способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран", — отметил Цеголко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе телефонного разговора этой ночью президенты обсудили возможность ближайшей встречи, восстановление мира в районе украинской границы и необходимость...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии