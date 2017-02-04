МИНСК, 5 фев — Sputnik. Президенты США и Украины Дональд Трамп и Петр Порошенко обсудили возможность встречи в ближайшее время, сообщил в субботу Белый дом по итогам их телефонного разговора.

По сообщению Белого дома, разговор состоялся в 17:00 по местному времени (00:00 в Киеве). Изначально планировалось, что он начнется на 45 минут раньше.

"Обсуждалась возможность встречи в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Состоявшуюся дискуссию в Белом доме назвали "очень хорошей".

Ранее сообщалось, что прорабатывается дата визита Порошенко в США. Также администрация президента Петра Порошенко готовит двусторонние встречи лидера Украины с представителями администрации Трампа на полях Мюнхенской конференцию по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля.

Как говорится в сообщении Белого дома, в телефонном разговоре Трамп заявил о намерении сотрудничать с Россией, Украиной и другими заинтересованными странами, чтобы восстановить мир в районе украинской границы.

"Мы будем сотрудничать с Украиной, Россией и всеми другими заинтересованными сторонами для того, чтобы помочь в восстановлении мира вдоль границы", — сказал американский президент.

Президенты Украины и США также обсудили необходимость установления режима полного прекращения огня в Донбассе и выразили обеспокоенность из-за ухудшения гуманитарной ситуации в районе Авдеевки, сообщил в воскресенье пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

Как сообщает Цеголко на своей странице в Facebook, Порошенко и Трамп "обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем".

По его словам, Порошенко также поблагодарил Трампа "за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины" и "высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией".

"Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей, которые будут способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран", — отметил Цеголко.