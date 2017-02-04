﻿ Трамп и Порошенко могут встретиться в ближайшее время. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Трамп и Порошенко могут встретиться в ближайшее время

05.02.2017 10:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Президенты США и Украины Дональд Трамп и Петр Порошенко обсудили возможность встречи в ближайшее время, сообщил в субботу Белый дом по итогам их телефонного разговора.

По сообщению Белого дома, разговор состоялся в 17:00 по местному времени (00:00 в Киеве). Изначально планировалось, что он начнется на 45 минут раньше.

"Обсуждалась возможность встречи в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Состоявшуюся дискуссию в Белом доме назвали "очень хорошей".

Ранее сообщалось, что прорабатывается дата визита Порошенко в США. Также администрация президента Петра Порошенко готовит двусторонние встречи лидера Украины с представителями администрации Трампа на полях Мюнхенской конференцию по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля.

Как говорится в сообщении Белого дома, в телефонном разговоре Трамп заявил о намерении сотрудничать с Россией, Украиной и другими заинтересованными странами, чтобы восстановить мир в районе украинской границы.

"Мы будем сотрудничать с Украиной, Россией и всеми другими заинтересованными сторонами для того, чтобы помочь в восстановлении мира вдоль границы", — сказал американский президент.

Президенты Украины и США также обсудили необходимость установления режима полного прекращения огня в Донбассе и выразили обеспокоенность из-за ухудшения гуманитарной ситуации в районе Авдеевки, сообщил в воскресенье пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

Как сообщает Цеголко на своей странице в Facebook, Порошенко и Трамп "обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем".

По его словам, Порошенко также поблагодарил Трампа "за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины" и "высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией".

"Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей, которые будут способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран", — отметил Цеголко.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе телефонного разговора этой ночью президенты обсудили возможность ближайшей встречи, восстановление мира в районе украинской границы и необходимость...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко поздравил Мадуро: стратегическое партнерство будем укреплять
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика