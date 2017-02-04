МИНСК, 5 фев — Sputnik. Россельхознадзор с понедельника запрещает поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Беларуси, в ведомстве заявили, что данное решение не связано с громкими заявлениями главы белорусского государства в минувшую пятницу.



© Sputnik Алексей Дружинин Прогноз: уголовное дело против Данкверта и встреча Путина с Лукашенко

В пятницу во время встречи с представителями СМИ и общественности президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта нужно возбудить уголовное дело за препятствование поставкам белорусского продовольствия.

Российские СМИ распространили заявление главы Россельзознадзора Сергея Данкверта о том, что данное решение не связано с заявлением белорусского президента. По его словам, принятие данного решения планировалось давно.

В пресс-службе ведомства также заявили, что белорусские ветврачи формально относятся к осуществлению контроля за отгружаемой продукцией, это "приводит к продолжению попыток легализации и последующего ввоза на территорию России мясосырья неизвестного происхождения недобросовестными белорусскими производителями", говорится в сообщении.

Ограничения на ввоз говядины ведены в отношении Лельчицкого райпо ОСП "Производственный комбинат", ООО "Онэксимпрод", СООО "Георгий и сыновья" и ООО "Террамит", сообщили в пресс-службе.