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Данкверт с 6 февраля ограничил поставки говядины из Беларуси

05.02.2017 14:44 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 фев — Sputnik. Россельхознадзор с понедельника запрещает поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Беларуси, в ведомстве заявили, что данное решение не связано с громкими заявлениями главы белорусского государства в минувшую пятницу.

Данкверт с 6 февраля ограничил поставки говядины из Беларуси
© Sputnik Алексей Дружинин
Прогноз: уголовное дело против Данкверта и встреча Путина с Лукашенко

В пятницу во время встречи с представителями СМИ и общественности президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта нужно возбудить уголовное дело за препятствование поставкам белорусского продовольствия.

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Российские СМИ распространили заявление главы Россельзознадзора Сергея Данкверта о том, что данное решение не связано с заявлением белорусского президента. По его словам, принятие данного решения планировалось давно.

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В пресс-службе ведомства также заявили, что белорусские ветврачи формально относятся к осуществлению контроля за отгружаемой продукцией, это "приводит к продолжению попыток легализации и последующего ввоза на территорию России мясосырья неизвестного происхождения недобросовестными белорусскими производителями", говорится в сообщении.

Ограничения на ввоз говядины ведены в отношении Лельчицкого райпо ОСП "Производственный комбинат", ООО "Онэксимпрод", СООО "Георгий и сыновья" и ООО "Террамит", сообщили в пресс-службе.

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Теги: Минск
 
 
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Решение об ограничении поставок мяса было принято в день, когда президент Беларуси заявил об "уголовном деле по Данкверту", но в Россельхознадзоре не связывают...

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