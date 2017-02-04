МИНСК, 5 фев – Sputnik. Правительство Румынии отменило в воскресенье постановления о внесении поправок в Уголовный кодекс и об амнистии, которые привели к массовым протестам по всей стране, сообщает РИА Новости .

В соответствии с этими поправками на свободу по амнистии могут выйти осужденные по делам о коррупции, если сумма нанесенного ущерба от противоправных действий заключенного не превышает 200 тысяч лей (около 48 тысяч долларов).

"Сегодня в рамках заседания правительства утвержден проект срочного постановления по отмене срочного постановления правительства nr.13/2017 по изменению и дополнению уголовного кодекса", — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что на заседании также принят меморандум о снятии секретности со стенограмм заседаний кабинета министров от 18 мая 2016 года и 31 января 2017 года, на которых были внесены поправки в УК и УПК.



© REUTERS Stoyan Nenov Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну

Как отмечено в пресс-релизе, премьер-министр Сорин Гриндяну попросил Минюст в срочном порядке начать обсуждение с политическими партиями и гражданским обществом по вопросу отменного постановления. В то же время глава кабмина потребовал, чтобы министерство завершило все этапы для того, чтобы подготовить законопроект, который бы соответствовал решению конституционного суда, европейским директивам, уголовному и уголовно-процессуальному кодексам, для его обсуждения в парламенте.

По данным телеканала Digi24, постановление об отмене опубликовано и вступило в силу.



© REUTERS Stoyan Nenov Протесты в Румынии

На данный момент перед зданием правительства Румынии, где проходило заседание кабмина, продолжается антиправительственный митинг. По данным телеканала Digi24, на площади победы собралось около 2 тысяч человек. Люди требуют объяснений от правительства. Одновременно проходит митинг в поддержку правительства у Дворца в Котроченах. Несколько сотен человек требует отставки президента страны Клауса Йоханниса.

Массовые протесты этой недели пресса назвала самыми масштабными за последние 25 лет. Жители опасаются, что в результате изменений, утвержденных правительством, на свободу выйдут отбывающие наказание коррумпированные политики, а также некоторые опасные преступники.