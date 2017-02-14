|
Спикер литовского сейма: Остановить строительство БелАЭС невозможно
15.02.2017 13:57 — Новости Политики | БелаПАН
"Об остановке строительства станции, наверное, сколько бы мы ни пытались говорить, наверное, добиться этого невозможно, но не покупать электроэнергию всегда можно", — цитирует главу литовского парламента балтийское информагентство . Соседние государства, по словам Пранцкетиса, с пониманием относятся к позиции Литвы, которая всерьез обеспокоена безопасностью сооружаемой в Беларуси атомной станции, поскольку "все прекрасно помнят пример Чернобыля". Специальный посол Литвы по вопросам строительства БелАЭС Дарюс Дегутис в начале февраля заявил в интервью BNS, что литовская сторона будет добиваться полной остановки строительства атомной станции под Островцом. "Мы призываем партнеров и друзей, компетентные организации, ведомства, Еврокомиссию и другие государства ознакомиться с истинным положением вещей, осознать угрозы и поддержать нашу логичную и здравую позицию — строительство БелАЭС должно было остановлено", — заявил литовский дипломат. Александр Лукашенко назвал "околесицей" претензии Литвы относительно безопасности строящейся БелАЭС. "Ну зачем вы несете эту околесицу? — задался он вопросом 3 февраля на встрече с представителями общественности и СМИ в Минске. — Я говорю: вы можете воспрепятствовать строительству атомной станции? И МАГАТЭ, и все международные, и другие страны? Ну как, это же мирный атом. Все строят атомные станции. Почему мы, в Беларуси, не можем? Более того, это же не слабенькое государство строит атомную станцию, это строит Россия, империя, ядерная страна. И она ее построит, потому что они в этом тоже очень заинтересованы, чтобы показать новое поколение атомных станций, самое безопасное. И они от этого не откажутся". Лукашенко назвал БелАЭС самой дешевой электростанцией. "Нам еще кредит надо будет отдавать. Семашко (заместитель премьер-министра Владимир Семашко. — БелаПАН.) там контролирует все болты-гайки, головой отвечает, не дай бог кто-то там на этом… А попытки были. На сотни миллионов долларов мы уже сократили стоимость отдельных узлов и агрегатов. Случилось с корпусом реактора — сразу говорю: Владимир Ильич, никаких разговоров. У нас чернобыльская страна, народ очень болезненно это воспринимает, убирайте этот корпус. Убрали — привезли новый", — сказал глава государства. "Я литовцам говорю: чего вы боитесь? Мы же не ерепенимся и сейчас не кричим, что у вас Игналинская станция, которую вы закрываете. Не дай бог что случится, это же самая худшая станция в мире. Давайте договоримся — это будет наша общая станция", — добавил белорусский руководитель. Белорусская АЭС строится при участии России под Островцом в Гродненской области. Она будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2.400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения, в котором используется водо-водяной энергетический реактор ВВЭР-1200. Первая поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в конце 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока атомной электростанции запланирован на 2019 год, второго — на 2020 год. АЭС строится в 50 км от литовской столицы Вильнюса. Такая близость к источнику повышенной опасности стала одной из причин, по которой Литва в течение долгого времени добивается от Беларуси как минимум строжайшего контроля безопасности при сооружении объекта, а как максимум — отказа от этого атомного проекта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Об остановке строительства станции, наверное, сколько бы мы ни пытались говорить, наверное, добиться этого невозможно, но не покупать электроэнергию всегда...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии