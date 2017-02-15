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Оптимизация: сколько человек уволят из Администрации президента?

16.02.2017 12:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 фев – Sputnik. Администрацию президента Беларуси сократят более чем на полсотни человек, убедился Sputnik после сравнения старого и нового положения об организации.

Оптимизация: сколько человек уволят из Администрации президента?
© Sputnik / Виктор Толочко
Опубликован указ о сокращении Администрации президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 13 февраля указ №40 "Об оптимизации Администрации президента Республики Беларусь". Документ был официально опубликован в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно указу численность сотрудников Администрации будет сокращена до 118 человек, из которых 108 – госслужащие. По старому положению о ведомстве в ней работали до 174 человек. Таким образом, более полусотни сотрудников будут уволены.

В соответствии с документом Администрация президента будет сокращена практически на треть, однако у главы государства появятся два новых помощника – по вопросам законодательной и судебной деятельности, а также развития финансово-кредитной системы.

Кроме того, указом определена структура Администрации. Новые полномочия появятся и у пресс-секретаря Натальи Эйсмонт – помимо прочего, она будет курировать деятельность главных государственных СМИ. 

Речь о сокращении Администрации шла в начале февраля на совещании у главы государства. Указ вступит в силу с 1 мая 2017 года.

 
Теги: Минск
 
 
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С мая текущего года в ведомстве будут работать 118 человек, из них 108 – госслужащих.

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