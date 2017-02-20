﻿ Эксперт: Москва не пойдет навстречу Лукашенко, не получив ничего взамен. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Эксперт: Москва не пойдет навстречу Лукашенко, не получив ничего взамен

20.02.2017 19:22 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Еще несколько месяцев противостояния вынудят Лукашенко согласиться либо на приватизацию ряда белорусских активов, либо на размещение военной базы, считает доктор политических наук Павел Усов.

Лукашенко отправился на неделю в Сочи. Официальные источники сообщили об этом сегодня, хотя последний раз белорусский руководитель появлялся на публике 14 февраля. О целях поездки президентская пресс-служба тоже ничего не сообщает.

Однако февральский "отдых" в Сочи стал уже ритуалом, во время которого Лукашенко сочетает приятное с полезным – катается на лыжах и ждет аудиенции у российского руководителя.

Предполагалось, что Лукашенко с Путиным встретятся тет-а-тет 9 февраля в Москве, перед заседанием Высшего госсовета союзного государства. Не получилось. А проблемы в белорусско-российских отношениях нарастают как снежный ком.

О перспективах белорусско-российских отношений БДГ рассказал доктор политических наук Павел Усов.

- Зачем Лукашенко отправился в Сочи? Последние годы особенно заметна тенденция: практически каждый февраль белорусский руководитель отправляется в курортный город отдыхать. Но почти каждый раз "отдых" совпадает с конфликтом между Минском и Москвой.

- С одной стороны, даже неформальными поездками в Россию Лукашенко хочет показать, что никаких угроз и смертельных конфликтов между Минском и Москвой нет, что Москва не планирует сместить Лукашенко и не готовит переворот в Беларуси. Подтекст прозрачен: если Кремль вынашивает такие планы, то почему русские не арестуют Лукашенко в Сочи?

С другой стороны, белорусский руководитель понимает, что конфликт зашел слишком далеко, и явно не в его пользу. Поэтому необходимо искать пути сглаживания противоречий, а выезд в Сочи и возможная неформальная "игра в хоккей" с представителями российского руководства  создаст благоприятные условия для переговоров. Вместе с тем, Лукашенко выставит себя в образе проигравшего - ведь он не поехал на поклон в Москву.

- Возможно, что и в этот раз Лукашенко полетел в Сочи в надежде встретиться с Путиным, чтобы тет-а-тет решить белорусско-российские проблемы. Оправдаются ли его надежды?

- Решение вопроса зависит исключительно от согласия Минска разместить у себя российскую военную базу, не думаю, что Москва пойдет на уступки, не получив от белорусского президента ничего взамен.

- Почему Путин не хочет встречаться с Лукашенко? О возможной встрече двух руководителей говорят с 9 февраля, но воз и ныне там.

- Есть мнение, что это Лукашенко отказался от встречи в рамках Госсовета по причине политического и экономического давления со стороны России. Как я уже сказал, Москва стремится к усилению своей военной и экономической экспансии на Беларусь, углублению "интеграции". Поэтому отношения зашли в тупик. Лукашенко понимает, что уступки Кремлю сделают его власть еще более уязвимой. Поэтому конфликт не разрешится в ближайшее время.

- Можно ли вернуть двусторонние отношения в докризисную точку или процессы приобрели необратимый характер?

- Прежних отношений уже не будет, так как ситуация кардинальным образом изменилась. Если на протяжении долгого времени Москва "кормила" белорусский режим, желая привязать его к России, то сегодня цель России изменилась. Беларусь уже рассматривается как часть империи, и эту часть Москва желает себе вернуть в образе полностью подчиненного (экономически и политически) субъекта Евразийского экономического союза. Поэтому, скорее всего, после еще нескольких месяцев противостояний Лукашенко будет вынужден пойти на дальнейшие уступки либо в вопросе приватизации ряда белорусских активов, либо в вопросе размещения военной базы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще несколько месяцев противостояния вынудят Лукашенко согласиться либо на приватизацию ряда белорусских активов, либо на размещение военной базы, считает...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Столтенберг назвал НАТО самым успешным альянсом в истории
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика