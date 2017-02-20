Еще несколько месяцев противостояния вынудят Лукашенко согласиться либо на приватизацию ряда белорусских активов, либо на размещение военной базы, считает доктор политических наук Павел Усов.

Лукашенко отправился на неделю в Сочи. Официальные источники сообщили об этом сегодня, хотя последний раз белорусский руководитель появлялся на публике 14 февраля. О целях поездки президентская пресс-служба тоже ничего не сообщает.

Однако февральский "отдых" в Сочи стал уже ритуалом, во время которого Лукашенко сочетает приятное с полезным – катается на лыжах и ждет аудиенции у российского руководителя.

Предполагалось, что Лукашенко с Путиным встретятся тет-а-тет 9 февраля в Москве, перед заседанием Высшего госсовета союзного государства. Не получилось. А проблемы в белорусско-российских отношениях нарастают как снежный ком.

О перспективах белорусско-российских отношений БДГ рассказал доктор политических наук Павел Усов.

- Зачем Лукашенко отправился в Сочи? Последние годы особенно заметна тенденция: практически каждый февраль белорусский руководитель отправляется в курортный город отдыхать. Но почти каждый раз "отдых" совпадает с конфликтом между Минском и Москвой.

- С одной стороны, даже неформальными поездками в Россию Лукашенко хочет показать, что никаких угроз и смертельных конфликтов между Минском и Москвой нет, что Москва не планирует сместить Лукашенко и не готовит переворот в Беларуси. Подтекст прозрачен: если Кремль вынашивает такие планы, то почему русские не арестуют Лукашенко в Сочи?

С другой стороны, белорусский руководитель понимает, что конфликт зашел слишком далеко, и явно не в его пользу. Поэтому необходимо искать пути сглаживания противоречий, а выезд в Сочи и возможная неформальная "игра в хоккей" с представителями российского руководства создаст благоприятные условия для переговоров. Вместе с тем, Лукашенко выставит себя в образе проигравшего - ведь он не поехал на поклон в Москву.

- Возможно, что и в этот раз Лукашенко полетел в Сочи в надежде встретиться с Путиным, чтобы тет-а-тет решить белорусско-российские проблемы. Оправдаются ли его надежды?

- Решение вопроса зависит исключительно от согласия Минска разместить у себя российскую военную базу, не думаю, что Москва пойдет на уступки, не получив от белорусского президента ничего взамен.

- Почему Путин не хочет встречаться с Лукашенко? О возможной встрече двух руководителей говорят с 9 февраля, но воз и ныне там.

- Есть мнение, что это Лукашенко отказался от встречи в рамках Госсовета по причине политического и экономического давления со стороны России. Как я уже сказал, Москва стремится к усилению своей военной и экономической экспансии на Беларусь, углублению "интеграции". Поэтому отношения зашли в тупик. Лукашенко понимает, что уступки Кремлю сделают его власть еще более уязвимой. Поэтому конфликт не разрешится в ближайшее время.

- Можно ли вернуть двусторонние отношения в докризисную точку или процессы приобрели необратимый характер?

- Прежних отношений уже не будет, так как ситуация кардинальным образом изменилась. Если на протяжении долгого времени Москва "кормила" белорусский режим, желая привязать его к России, то сегодня цель России изменилась. Беларусь уже рассматривается как часть империи, и эту часть Москва желает себе вернуть в образе полностью подчиненного (экономически и политически) субъекта Евразийского экономического союза. Поэтому, скорее всего, после еще нескольких месяцев противостояний Лукашенко будет вынужден пойти на дальнейшие уступки либо в вопросе приватизации ряда белорусских активов, либо в вопросе размещения военной базы.