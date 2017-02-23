МИНСК, 24 фев — Sputnik. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут в Москве 9-10 марта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее турецкий телеканал NTV сообщил, что Эрдоган проведет официальные встречи в России 9-10 марта. Кроме встречи с Путиным, турецкий президент примет участие в заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ).

"Да. Такие переговоры планируются", — сказал Песков.

По информации СМИ, стороны планируют обсудить двусторонние отношения, увеличение экономического и торгового сотрудничества, а также поставки в Турцию систем С-400.

По данным пресс-службы Кремля, ранее главы двух государств по телефону обсудили актуальные вопросы развития российско-турецкого взаимодействия в торгово-экономической и других сферах, в том числе с учетом подготовки к запланированному в марте заседанию в России ССВУ.