МИНСК, 19 мар — Sputnik. Рейтинг Марин Ле Пен по результатам рейтинговой отчетности на 1% превысил рейтинги кандидата Эммануэля Макрона, эксперты предполагают, что французы не смогут выбрать президента за один тур.

Кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен по прогнозам пользуется поддержкой среди 26% выборщиков, ее соперник, Эммануэль Макрон, набрал 25% голосов, по данным опросов. Кандидат от республиканцев и бывший лидер предвыборной гонки Франсуа Фийон не набрал и 20% голосов в ходе опроса. Вместе с тем, разные исследования дают различные цифры. Так, согласно опросу BVA, проведенному информационным агентством Reuters, Макрон и Ле Пен набрали по 26%. Согласно исследованию Французского ТВ и Harris Interactive, Макрон даже обогнал Ле Пен — у него 26%, а у нее всего 25%. А издание Le Monde сообщает, что Ле Пен вовсе не теряла лидерства — напротив, ее рейтинг увеличился до 27%, а у Макрона составил 23,5%.

Первый тур выборов запланирован на 23 апреля, второй тур ожидается 7 мая, и в нем эксперты прогнозируют победу центриста Макрона, занимавшего ранее пост министра экономики, промышленности и цифровых дел.

Идеи 39-летнего Макрона не столь радикальны, как у Ле Пен. Он подверг критике идею Дональда Трампа построить стену на границе между США и Мексикой — с практической точки зрения. По его мнению, стена окажется такой же дорогостоящей и неэффективной, как "линия Мажино", в 1940 году не уберегшая Францию от нацистов. Кандидат особо акцентировал свое стремление преодолеть идеологическую зашоренность в обществе и раскол на правых и левых.

Французские СМИ уже окрестили кандидата "мечтой французских женщин".

Кроме того, за пост главы государства намерены бороться еще девять человек: Бенуа Амон, Натали Арто, Франсуа Асселино, Николя Дюпон-Эньян, Жан Лассаль, Жан-Люк Меланшон, Филипп Путо, Франсуа Фийон и Жак Шеминад.