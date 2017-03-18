﻿ На пост главы Франции претендуют 11 кандидатов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

На пост главы Франции претендуют 11 кандидатов

19.03.2017 17:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Рейтинг Марин Ле Пен по результатам рейтинговой отчетности на 1% превысил рейтинги кандидата Эммануэля Макрона, эксперты предполагают, что французы не смогут выбрать президента за один тур.

Кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен по прогнозам пользуется поддержкой среди 26% выборщиков, ее соперник, Эммануэль Макрон, набрал 25% голосов, по данным опросов. Кандидат от республиканцев и бывший лидер предвыборной гонки Франсуа Фийон не набрал и 20% голосов в ходе опроса. Вместе с тем, разные исследования дают различные цифры. Так, согласно опросу BVA, проведенному информационным агентством Reuters, Макрон и Ле Пен набрали по 26%. Согласно исследованию Французского ТВ и Harris Interactive, Макрон даже обогнал Ле Пен — у него 26%, а у нее всего 25%. А издание Le Monde сообщает, что Ле Пен вовсе не теряла лидерства — напротив, ее рейтинг увеличился до 27%, а у Макрона составил 23,5%.

Первый тур выборов запланирован на 23 апреля, второй тур ожидается 7 мая, и в нем эксперты прогнозируют победу центриста Макрона, занимавшего ранее пост министра экономики, промышленности и цифровых дел.

Идеи 39-летнего Макрона не столь радикальны, как у Ле Пен. Он подверг критике идею Дональда Трампа построить стену на границе между США и Мексикой — с практической точки зрения. По его мнению, стена окажется такой же дорогостоящей и неэффективной, как "линия Мажино", в 1940 году не уберегшая Францию от нацистов. Кандидат особо акцентировал свое стремление преодолеть идеологическую зашоренность в обществе и раскол на правых и левых.

Французские СМИ уже окрестили кандидата "мечтой французских женщин".

Кроме того, за пост главы государства намерены бороться еще девять человек: Бенуа Амон, Натали Арто, Франсуа Асселино, Николя Дюпон-Эньян, Жан Лассаль, Жан-Люк Меланшон, Филипп Путо, Франсуа Фийон и Жак Шеминад.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидирует, по данным рейтинговой отчетности, кандидат от правой партии Мари Ле Пен, которая пока обходит на 1% своего ближайшего соперника Макрона, его также...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Кандидат в президенты Франции готов вернуть обязательный призыв в армию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика