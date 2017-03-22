МИНСК, 23 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг встретился с докладчиком по Беларуси комиссии по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Андреа Ригони, который в эти дни находится в Минске.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко: мы с ЕС не сидим каждый за своим забором, а ведем диалог

Во время встречи глава государства заявил, как Минску важно продолжать диалог с европейскими структурами, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

"Мы по всем вопросам, которые у вас вызывают беспокойство, и у нас в Беларуси, ведем диалог. На сегодняшний день мы не сидим каждый за своим забором, а разговариваем. Это уже большое дело", – сказал Лукашенко.

При этом белорусский лидер отметил, что в диалоге рождается истина, со временем она будет и в отношениях ЕС и республики.

Европейские принципы демократии пока даются сложно

Потепление в отношениях Беларуси и Евросоюза началось в начале 2016 года – после того как в феврале ЕС отменил большинство санкций против республики. В силе осталось эмбарго на поставку оружия и запрет на въезд четырем чиновникам, которых на Западе подозревают в причастности к громким исчезновениям граждан в республике в 1999−2000 годах.

Белорусские власти неоднократно заявляли о важности многовекторной внешней политики для страны и подчеркивали, что Минск не стремится ни к какому "развороту" на Запад. Россия остается для Беларуси главным стратегическим партнером, но отношения с Евросоюзом также в приоритете.

Лукашенко ранее отмечал, что именно ЕС может стать для белорусской экономики донором как инвестиций, так и прорывных технологий.

Позиция белорусских властей по укреплению связей с Евросоюзом, а также миротворческие усилия Минска в урегулировании кризиса на юго-востоке Украины не остались незамеченными. В то же время в ЕС продолжали отмечать, что Беларуси следует больше внимания уделять вопросам соблюдения норм демократии.

Во время сегодняшней встречи с Ригони Лукашенко отметил, что считает важным готовность ЕС к пониманию ситуации, в которой находится сегодня Беларусь.

Также глава государства рад, что в ЕС понимают, "насколько сложно порой даже на принципах развитой демократии Европейского союза в Беларуси действовать".

Мы еще слишком молоды

Лукашенко обратил внимание, что Европа в условиях своей нынешней политической системы живет уже несколько веков, тогда как Беларусь – достаточно молодое государство.

"Мы еще слишком молоды, чтобы работать на вашем уровне", – сказал Лукашенко.

Президент обратил внимание, что каждое государство имеет свою специфику, и она должна учитываться при рассмотрении того, как та или иная страна решает вопросы в области политики, дипломатии, соблюдения демократических принципов.

Вы преследуете благородную цель

Одна из целей визита Ригони в Минск – обсудить вопросы смертной казни. По этому поводу в белорусском обществе уже достаточно давно идет дискуссия: следует ли отказаться от нее применения или сохранить такую высшую меру наказания.

Запрет на смертную казнь является обязательным условием для членства в Совете Европы и Европейском Союзе. В 2016 году были исполнены четыре смертных приговора, а в марте 2017-го – суд приговорил к расстрелу очередного преступника.



© Sputnik / Анна Нефедова В Минске просят не давить на страну по вопросу отмены смертной казни

Ранее в ЕС неоднократно призывали Беларусь ввести мораторий на высшую меру наказания в качестве первого шага к ее отмене в стране.

Встречаясь со спецдокладчиком ПАСЕ, Лукашенко отметил, что таких политиков, как Ригони, сегодня мало.

"Каждый преследует какие-то цели. Вы преследуете благородную цель", – сказал белорусский президент.

Президент высказал слова благодарности в адрес Ригони за конструктивную позицию в отношении Беларуси и его стремление внести позитив в развитие взаимодействия Беларуси с европейскими структурами.

По его словам, такие политики, как спецдокладчик ПАСЕ, способствуют сближению позиций "даже самых антагонистических сил".

"Несмотря на разногласия по определенным политическим вопросам, которые существуют между нами и Евросоюзом, все-таки вы старались придать нашим отношениям позитивную динамику. За это я вам благодарен", – сказал он.