В последний месяц все отчетливей прослеживаются попытки белорусской оппозиции втянуть население страны в так называемую «цветную революцию» и организовать в Минске своеобразный вариант кровавого украинского Майдана.

Наиболее активно в этом направлении работают Белорусский Национальный конгресс (БНК) во главе с Николаем Статкевичем и «Рух «За свободу». Они весьма успешно воспользовались ситуацией с исполнением Декрета №3 «о предупреждении социального иждивенчества» (в простонародье «Декрет о тунеядцах» – прим.) и на волне общественного недовольства по уже отработанному сценарию, приступили к реализации «цветной революции через Интернет». В сети началось активное нагнетание массовой антигосударственной истерии с дискредитацией всех ветвей власти и силовых структур. В особенности в этом преуспевает «Рух «За свободу».

На этот раз новоявленные революционеры сделали ставку не только на молодежь и категорию «свядомых», но и на всех тех, кто попал под действие декрета. В качестве лозунга для протестной кампании было выбрано слово «Баста», а символикой стало стилистическое изображение сжатой в кулак руки. Здесь стоит напомнить, что именно стилизованный кулак символ практически всех без исключения «цветных революций». Да и лозунги почти все одинаковые. Так, например, «бульдозерная революция» в Сербии проводилась под лозунгом «Готов», «революция роз» в Грузии – «Хватит», на Украине – «Пора». В Беларуси было решено использовать лозунг «Баста».

Брестская активистка Полина Шарендо-Панасюк и активисты «Марша нетунеядцев»

Непосредственно в самом Интернете оппозиционные модераторы старательно удаляют все комментарии, где, так или иначе, идет сравнение «марша не тунеядцев» с «революцией гiдностi». Это делается с той целью, чтобы белорусское общество, напуганное кровавыми событиями на Украине, до последнего момента не догадывалось, с какой целью его хотят использовать. Учитывая, что майданы в основном организовываются посредством социальных сетей и мобильных мессенджеров такие действия выглядят вполне оправданными.

Сегодня многие эксперты уже бьют тревогу по поводу активного использования белорусской оппозицией протестных акций «не тунеядцев». В первую очередь это связано с тем, что накануне всех этих событий, некоторые молодежные праворадикальные структуры наладили тесные контакты с украинскими националистическими батальонами, ведущими боевые действия на Юго-востоке Украины. По словам заместителя главы Волынского областного совета Игоря Гузя, в Волынской области для подготовки белорусских националистов, которые хотят воевать в составе нацбатальонов «Айдар», «Азов» и «Донбасс» создан лагерь подготовки наемников под названием «Пагоня». «Есть в Украине молодежная организация «Национальный альянс», которая активно сотрудничает с белорусскими молодежными организациями, в том числе с «Молодым фронтом», «Молодежью БНФ» и так далее, – сказал Игорь Гузь. – На нас вышли белорусы, которые были у нас в спортивно-патриотических лагерях, с тем, что они готовы воевать в Украине. Из них было сформировано подразделение, которое направлено в добровольческие батальоны».

В этом аспекте особо настораживает тот факт, что так называемый Белорусский национальный конгресс под руководством Николая Статкевича начал формирование своих военных комиссий в областных центрах и регионах. По словам оппозиционного деятеля, в части регионов военные комиссии уже созданы. «Это своего рода общественные военкоматы, небольшие группы людей, имеющих военный опыт. Они будут заниматься мониторингом ситуации, содействовать патриотическому воспитанию. И, в случае необходимости, будут готовы оказать помощь государству», – подчеркивает Статкевич. При этом он категорически отказывается разглашать фамилии «инструкторов», род их деятельности и о каком военном опыте идет речь. Впрочем, учитывая, откуда Статкевич видит первоочередную угрозу для Беларуси несложно сделать вывод, какие «инструктора» будут работать, и о каком патриотизме в общественных военкоматах будет идти речь.

Вполне вероятно, что Статкевич и Ко, совместно с «Рух «За свободу» попытаются привлечь этих «инструкторов» к провокациям на митинге 25 марта по случаю так называемого Дня Воли. Оппозиционный лидер уже анонсировал предстоящее мероприятие, заявив, что хотя и поддерживает активность в регионах, но «все решается в столице» и громогласно пообещал, что выведет на нынешнюю акцию десятки тысяч человек. Кроме того, Статкевич объявил о сборе средств. «Деньги нужны на аппаратуру, технику, листовки. Регионы должны собирать деньги, чтобы привезти людей в Минск 25 марта. Никто не заплатит нам за нашу свободу – бросьте эти байки о грантах», – с изрядной долей пафоса отметил национал-патриот. Правда, в последней фразе Статкевич мягко говоря слукавил, потому как сам неоднократно получал вознаграждения от западных институтов развития демократии (все организации, с которыми контактировал белорусский оппозиционер были замечены в спонсировании «цветных революций» – прим.). Но не это главное. Наибольшего внимания заслуживает тот факт, что инициативы, подобные тем, которые сейчас предпринимают Статкевич и Ко, совместно с «Рух «За свободу» входили в сценарий украинского Майдана. И кстати, там тоже были задействованы «инструкторы» с военным опытом. Каков результат кровавой «революции гiдностi» все знают.

Молодой Журналист

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