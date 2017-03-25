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Посольство США: задержания идут вразрез с демократическими ценностями

26.03.2017 10:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мар — Sputnik. Посольство США прокомментировало прошедший накануне в Минске митинг по случаю празднования Дня Воли, соответствующее заявление было распространено американским диппредставительством.

Несанкционированный митинг оппозиции по случаю празднования Дня Воли прошел в субботу в Минске и ряде других городов Беларуси. После столичной акции часть участников были задержаны и доставлены в районные управления милиции. 

Посольство США: задержания идут вразрез с демократическими ценностями
© flickr.com/ Andrew Gustar
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"Соединенные Штаты с глубокой озабоченностью отмечают противодействие властей Беларуси проведению мирных акций по случаю ежегодно отмечаемого Дня Воли. Масштабные задержания мирных демонстрантов, правозащитников и ряда журналистов идут вразрез с демократическими ценностями. Имеются сообщения об использовании силы против мирных демонстрантов и других лиц", — говорится в заявлении посольства.

В дипмиссии уточнили, что некоторые из задержанных уже освобождены.

"США будут и далее внимательно следить за ситуацией и призывают правительство Беларуси незамедлительно освободить остальных задержанных мирных демонстрантов, правозащитников и журналистов и обеспечить право граждан на проведение мирных собраний и свободу слова в соответствии с его международными обязательствами", —заключили в посольстве.

В субботу вечером с осуждением задержаний на акции официально выступил Европейский союз, а также ряд правозащитных организаций.

За несколько дней до планируемых акций белорусские власти и правоохранительные органы Беларуси заявляли о возможных провокациях на митингах. В частности, были задержаны подозреваемые в подготовке массовых беспорядков, у которых при обысках находили оружие и зажигательные смеси. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что в СМИ поступает "лишь толика информации" о том, какие провокации готовятся.

Участники несанкционированной акции в Минске в субботу, которые были доставлены в столичные РУВД, позже были отпущены по домам.

 
Теги: Минск
 
 
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Американское диппредставительство намерено следить за развитием событий и судьбой задержанных демонстрантов.

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