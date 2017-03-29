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Суриков: встреча Путина и Лукашенко должна разрешить нефтегазовый спор
30.03.2017 12:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар — Sputnik. Посол России в Беларуси Александр Cуриков уверен, что во время встречи президентов Беларуси и России будут найдены пути урегулирования нефтегазового спора.
"Я думаю, что эта проблема будет разрешена. Вы слышали слова Путина в Кыргызстане. Россия и Беларусь — братские народы, и нефтегазовые споры мы разрешим, так он сказал. В свою очередь Лукашенко на днях заявил, что президенты должны встретится. Это сигналы что мы выйдем из этих несогласованных действий в области газа и нефти", — сказал посол.
Он подчеркнул, что встреча президентов состоится, и этим все сказано.
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Российский посол уверен, что эта проблема будет разрешена, готовность лидеров двух стран к встрече свидетельствует об этом.
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