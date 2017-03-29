﻿ Суриков: встреча Путина и Лукашенко должна разрешить нефтегазовый спор. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суриков: встреча Путина и Лукашенко должна разрешить нефтегазовый спор

30.03.2017 12:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Посол России в Беларуси Александр Cуриков уверен, что во время встречи президентов Беларуси и России будут найдены пути урегулирования нефтегазового спора.

"Я думаю, что эта проблема будет разрешена. Вы слышали слова Путина в Кыргызстане. Россия и Беларусь — братские народы, и нефтегазовые споры мы разрешим, так он сказал. В свою очередь Лукашенко на днях заявил,  что президенты должны встретится. Это сигналы что мы выйдем из этих несогласованных действий в области газа и нефти", — сказал посол.

Он подчеркнул, что встреча президентов состоится, и этим все сказано.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский посол уверен, что эта проблема будет разрешена, готовность лидеров двух стран к встрече свидетельствует об этом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Андрейченко: начата работа над законом о бюджете на 2018 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика