МИНСК, 30 мар — Sputnik. Посол России в Беларуси Александр Cуриков уверен, что во время встречи президентов Беларуси и России будут найдены пути урегулирования нефтегазового спора.

"Я думаю, что эта проблема будет разрешена. Вы слышали слова Путина в Кыргызстане. Россия и Беларусь — братские народы, и нефтегазовые споры мы разрешим, так он сказал. В свою очередь Лукашенко на днях заявил, что президенты должны встретится. Это сигналы что мы выйдем из этих несогласованных действий в области газа и нефти", — сказал посол.

Он подчеркнул, что встреча президентов состоится, и этим все сказано.