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Лукашенко начал выступление с анализа ситуации в мире

21.04.2017 11:09 — Новости Политики | БДГ  
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Александр Лукашенко начал свое послание парламенту и народу с анализа ситуации в мире.

Белорусский президент начал выступление с зачитывали текста о том, насколько сложной стала ситуация в мире в последнее время. Лукашенко отметил рост террористической угрозы в мире,  кризис с беженцами в Европе, заявил о том, что сверхдержавы никак не могут поделить власть и готовы применить оружие для того, чтобы доказать свою мощь. Он отметил, что в современном мире никто не может чувствовать себя в полной безопасности.

При этом он отметил, что Беларусь по-прежнему готова быть местом для любого международного диалога по аналогу Хельсинкского процесса. Также Лукашенко подтвердил приверженность Беларуси урегулированию конфликта на юго-востоке Украине и продолжению в Минске переговоров.

Отметил Лукашенко также и сложности, которые возникают постоянно в ЕАЭС. Он заявил, что на выяснение отношений в альянсе уходит слишком много времени. Лукашенко заявил также, что из-за протекционизма Беларусь не смогла реализовать свои амбиции по экспорту товаров. Белорусский президент также заявил, что не пускают белорусскую продукцию и в ЕС, и приказал ответить на данные действия симметрично.

Он также потребовал наращивать экспорт услуг и товаров, осваивать новые рынки, но не в ущерб традиционным рынкам. Текущий год Лукашенко назвал особо значимым, отметив, что страна стоит на опасном рубеже, переход которого может привести к непоправимым последствиям.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко начал свое послание парламенту и народу с анализа ситуации в мире.

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