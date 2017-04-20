МИНСК, 21 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен запретительными мерами, которые Евросоюз применяет к республике, но считает, что Беларусь выживет и в этих условиях, об этом глава государства заявил в ходе послания Национальному собранию и народу в пятницу.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко о нестабильности и последней черте, у которой стоят белорусы

Обращаясь в пятницу с посланием к парламенту и белорусскому народу, Лукашенко отметил, что для него, как президента, так и для белорусского общества главное — это стабильность и безопасность, независимость и суверенитет. В Минске ценят, что ЕС отменил для Беларуси ряд санкционных мер, но по-прежнему продолжают действовать некоторые торговые ограничения и меры нетарифного регулирования.

"Позакрывались — ни текстиль, ни другие товары… А если я завтра поставлю заслон на границе, по каким дорогам вы будете ездить? Скажите, чего вы от нас хотите, пропишите матрицу, как умный Кобяков с Матюшевским (Андрей Кобяков и Василий Матюшевский — премьер-министр и его первый заместитель — Sputnik) говорят, и мы скажем, можем мы или нет", — сказал белорусский президент.

Он отметил, что Запад высказывал претензии относительно того, как на Западе оценили действия белорусских властей на несанкционированной акции 25 марта в Минске.

"Но что я хочу сказать: прекратите нами помыкать. Вот вы говорите, что мы применили какую-то чрезмерную силу. Мы что, водичкой поливали, слезоточивым газом травили?

И те страны, которые это делали, начинают нас шпынять, что мы применили чрезмерную силу против тех, кто нарушает закон", — сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что Беларусь продолжает сталкиваться с наплывом злоумышленников, которые пытаются въехать в страну и ввезти с собой оружие и боеприпасы.

"Я не хочу убивать, стрелять своих людей. Вы же видите, что и сейчас происходит, люди с боеприпасами, с оружием прут со всех сторон в страну. Что эти оголтелые наши недоумки — они потом другой флаг развернут и будут кричать, что Лукашенко не защитил страну. Я буду делать все до какого-то уровня, но если я почуусствую, что завтра эта красная черта будет преодолена, мы примем жесточайшие меры. Лучше вы нас осудите, чем нас осудит белорусский народ", — подчеркнул он.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко призвал белорусское общество к консолидации

Лукашенко предложил Западу подумать, правильно ли он действует в подобных ситуациях. "Что вы уперлись, как бык в ворота, а может и вы неправильно действуете. Где ваша демократия, толерантность, вы же качаете права человека везде?" — задал он вопрос.

Президент подчеркнул, что Беларусь справится с таким отношением Запада, хотя и ставит себе цели развивать с Евросоюзом полноценный диалог по всем направлениям.

"Правда всегда победит, мы выстоим. Но что вы будете иметь на этом клочке земли? Одумайтесь, и вы будете многое иметь. Мы много за это не попросим, на первых порах даже бесплатно сделаем", — сказал белорусский президент.