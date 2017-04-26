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Макей: некоторые пытаются изобразить Беларусь "нахлебником" России

27.04.2017 11:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 апр — Sputnik. Некоторые политики, ангажированные СМИ и эксперты пытаются культивировать у россиян имидж Беларуси как нахлебника России, написал глава МИД Беларуси Владимир Макей в статье для журнала "Беларуская думка".

Макей: некоторые пытаются изобразить Беларусь "нахлебником" России
© Sputnik / Виктор Толочко
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Макей высказался о текущих отношениях Беларуси и России в своей статье, посвященной 25-летию внешнеполитической деятельности республики.

"К сожалению, происходящие в регионе разноплановые события и процессы (украинский кризис, взаимные санкции между Россией и ЕС и др.) накладывают отпечаток и на белорусско-российские отношения. В чем это проявляется? В том, что некоторые политики, ангажированные СМИ и эксперты пытаются культивировать у россиян имидж Беларуси как "нахлебника России", — написал Макей.

По словам министра иностранных дел, "естественное стремление Минска нормализовать отношения с ЕС и США, приблизиться хотя бы к тому уровню сотрудничества с Западом, который существует у Российской Федерации и других постсоветских стран, трактуется как "уход Беларуси на Запад", ненадлежащее выполнение союзных обязательств".

"Зачастую искусственно создаются проблемы в сферах торгово-экономического, топливно-энергетического, приграничного и иного взаимодействия. Однако и у руководства, и у народов Беларуси и России есть внутреннее убеждение, что вся эта пена в очередной раз схлынет, что никому не удастся поссорить дружественные государства в угоду меркантильным интересам, разорвать интеграционные связи, не имеющие аналогов на постсоветском пространстве", — отметил глава МИД Беларуси.

Министр подчеркнул, что в первую очередь речь идет о Союзном государстве. "За годы кропотливой работы воссоздано общее пространство от Бреста до Владивостока, на котором белорусы и россияне имеют в целом равные права в сферах трудоустройства, образования, соцобеспечения, медицины, приобретения жилья, ведения бизнеса", — напомнил министр.

Как отметил Макей, граждане обеих стран вольны в свободе передвижения, выборе места жительства, а за счет бюджета Союзного государства финансируется ряд важных и стратегических программ.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Глава МИД Беларуси уверен, что "никому не удастся поссорить дружественные государства в угоду меркантильным интересам".

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