МИНСК, 27 апр — Sputnik. Положительная динамика наметилась в отношениях Беларуси и России, заявил в своей статье для журнала "Беларуская думка" министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Как напомнил глава белорусского МИД, большинство проектов сотрудничества было свернуто после объявления Белым домом в январе 1997 года политики "избирательного взаимодействия" в отношении Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Макей: некоторые пытаются изобразить Беларусь "нахлебником" России

Разногласия не влияли на общие интересы

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что даже когда между странами были острые разногласия по политическим вопросам, общие интересы все же сохранялись, как и сотрудничество в области обеспечения безопасности, как региональной, так и глобальной. "Например, в рамках "Северного маршрута доставки" Беларусь предоставляла свою территорию для транспортировки грузов для Международных сил содействия безопасности в Афганистане", — рассказал Макей.

По словам руководителя МИД Беларуси, сегодня в отношениях между странами "наметилась положительная динамика".

В пример Макей привел отмену санкций против ряда компаний — "Белоруснефти", "Белтехэкспорта", "БелОМО". Также американской стороной были сняты преграды для работы Белорусской калийной компании на рынке в США. В целом же Вашингтон, отметил Макей, отказался от действовавшей негативной рекомендации бизнесменам и инвесторам по отношениям с Беларусью.

Сегодня Вашингтон, уверен глава МИД Беларуси, поддерживает вступление республики во Всемирную торговую организацию (ВТО) и не препятствует развитию связей между регионами.



© Sputnik Игорь Руссак Итальянские и американские инспекторы пролетят над Беларусью и Россией

Отказаться от политической инерции

Беларусь и США традиционно сотрудничают в области ядерной и радиационной безопасности, защиты прав интеллектуальной собственности. Правоохранительные органы стран работают и по линии борьбы киберпреступностью. Между странами решается и ряд иных важных вопросов.

"Все это внушает осторожный оптимизм и надежду на то, что с приходом к власти новой американской администрации (республиканца Дональда Трампа — Sputnik) появилась возможность если не начать с чистого листа, то, как минимум, осуществить "перезагрузку" наших отношений. И, конечно же, очень бы хотелось, чтобы Вашингтон отказался от политической инерции в отношении нашего государства", — призвал Макей.

Отношения США и Беларуси ухудшились в начале 2000-х годов и стали налаживаться после проведенных в октябре 2015 года президентских выборов. Уже после прошедших в сентябре 2015 года парламентских выборов с республики было снято большинство санкций, в внешнеполитические ведомства стран ведут диалог по возвращению послов — на данный момент представляют государства лишь временные поверенные.

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