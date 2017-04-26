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МИД Беларуси рассчитывает на "перезагрузку" отношений с США
27.04.2017 13:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр — Sputnik. Положительная динамика наметилась в отношениях Беларуси и России, заявил в своей статье для журнала "Беларуская думка" министр иностранных дел республики Владимир Макей.
Как напомнил глава белорусского МИД, большинство проектов сотрудничества было свернуто после объявления Белым домом в январе 1997 года политики "избирательного взаимодействия" в отношении Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Разногласия не влияли на общие интересы
Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что даже когда между странами были острые разногласия по политическим вопросам, общие интересы все же сохранялись, как и сотрудничество в области обеспечения безопасности, как региональной, так и глобальной. "Например, в рамках "Северного маршрута доставки" Беларусь предоставляла свою территорию для транспортировки грузов для Международных сил содействия безопасности в Афганистане", — рассказал Макей.
По словам руководителя МИД Беларуси, сегодня в отношениях между странами "наметилась положительная динамика".
В пример Макей привел отмену санкций против ряда компаний — "Белоруснефти", "Белтехэкспорта", "БелОМО". Также американской стороной были сняты преграды для работы Белорусской калийной компании на рынке в США. В целом же Вашингтон, отметил Макей, отказался от действовавшей негативной рекомендации бизнесменам и инвесторам по отношениям с Беларусью.
Сегодня Вашингтон, уверен глава МИД Беларуси, поддерживает вступление республики во Всемирную торговую организацию (ВТО) и не препятствует развитию связей между регионами.
© Sputnik Игорь Руссак
Отказаться от политической инерции
Беларусь и США традиционно сотрудничают в области ядерной и радиационной безопасности, защиты прав интеллектуальной собственности. Правоохранительные органы стран работают и по линии борьбы киберпреступностью. Между странами решается и ряд иных важных вопросов.
"Все это внушает осторожный оптимизм и надежду на то, что с приходом к власти новой американской администрации (республиканца Дональда Трампа — Sputnik) появилась возможность если не начать с чистого листа, то, как минимум, осуществить "перезагрузку" наших отношений. И, конечно же, очень бы хотелось, чтобы Вашингтон отказался от политической инерции в отношении нашего государства", — призвал Макей.
Отношения США и Беларуси ухудшились в начале 2000-х годов и стали налаживаться после проведенных в октябре 2015 года президентских выборов. Уже после прошедших в сентябре 2015 года парламентских выборов с республики было снято большинство санкций, в внешнеполитические ведомства стран ведут диалог по возвращению послов — на данный момент представляют государства лишь временные поверенные.
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Министр иностранных дел республики напомнил, что большинство проектов сотрудничества между странами были свернуты с 1997 года.
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