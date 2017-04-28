Политик Николай Статкевич снова пропал. Его местонахождение неизвестно с вечера пятницы.

Как написала на своей странице в социальной сети супруга политика Марина Адамович, Николай Статкевич перестал выходить на связь с 17 часов 28 апреля. Его местонахождение неизвестно до сих пор. Не исключено, что политика вновь превентивно задержали накануне организуемой им акции протеста, которая была запланирована на 1 мая.

Ранее Николай Статкевич приглашал граждан выйти на Октябрьскую площадь Минска 1 мая с требованиями к властям об улучшении условий труда. Он также отмечал, что на акции будут требовать освобождения арестованных по делу «Белого легиона» . Статкевич в общении с журналистами говорил о том, что у акции три цели: праздник (День труда), озвучивание проблем людей и солидарность.

При этом в одном из интервью Статкевич отметил, что после разгона акции на 25 марта власти не сумели договориться по кредиту с МВФ , и предположил, что еще одного силового разгона акции власти могут не допустить. Однако давать гарантии безопасности отказался, так как спрогнозировать реакцию властей на митинг, по его мнению, невозможно.

В интервью телеканалу Белсат один из лидеров Белорусского Национального Конгресса также рассказал, какой они видит акцию в случае своего возможного задержания, как было накануне Дня Воли .

«Во-первых, прятаться я уже не буду, так, как это очень дорого обходится людям, которые меня прячут. А затем будут всякие взломы соцсетей, заявления от моего имени, а если задержат – будут отказываться от того, что я у них был. Если меня задержат – не верьте каким-либо заявлениям от моего имени, что якобы не нужно выходить. Вы выходите не за кого-то и не за кем-то. Вы выходите за свое. Чтобы защитить свое достоинство, свою жизнь и жизнь своих детей», - отметил Статкевич.

Напомним, что Николай Статкевич был задержан перед Днем Воли. При этом родственникам политика так и не сообщили об этом. Уже 27 апреля Статкевича отпустили , он рассказал, что его держали в СИЗО КГБ в одиночной камере. В Комитете Госбезопасности, в свою очередь, заявили, что Статкевича не задерживали , и даже показали про это сюжет по государственным телеканалам.

По последней информации, Николая Статкевича накануне действительно задержали. Он был в изоляторе на Окрестина, сегодня его осудили на пять суток ареста. Супруга искала Статкевича 16 часов, накануне ей говорили, что на Окрестина ее мужа нет.