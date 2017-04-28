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Пропал Николай Статкевич (обновлено)
29.04.2017 11:17 — Новости Политики | БДГ
Политик Николай Статкевич снова пропал. Его местонахождение неизвестно с вечера пятницы.
Как написала на своей странице в социальной сети супруга политика Марина Адамович, Николай Статкевич перестал выходить на связь с 17 часов 28 апреля. Его местонахождение неизвестно до сих пор. Не исключено, что политика вновь превентивно задержали накануне организуемой им акции протеста, которая была запланирована на 1 мая.
Ранее Николай Статкевич приглашал граждан выйти на Октябрьскую площадь Минска 1 мая с требованиями к властям об улучшении условий труда. Он также отмечал, что на акции будут требовать освобождения арестованных
При этом в одном из интервью Статкевич отметил, что после разгона акции на 25 марта власти
В интервью телеканалу
«Во-первых, прятаться я уже не буду, так, как это очень дорого обходится людям, которые меня прячут. А затем будут всякие взломы соцсетей, заявления от моего имени, а если задержат – будут отказываться от того, что я у них был. Если меня задержат – не верьте каким-либо заявлениям от моего имени, что якобы не нужно выходить. Вы выходите не за кого-то и не за кем-то. Вы выходите за свое. Чтобы защитить свое достоинство, свою жизнь и жизнь своих детей», - отметил Статкевич.
Напомним, что Николай Статкевич был задержан перед Днем Воли. При этом родственникам политика так и не сообщили об этом. Уже 27 апреля
По последней информации, Николая Статкевича накануне действительно задержали. Он был в изоляторе на Окрестина, сегодня его осудили на пять суток ареста. Супруга искала Статкевича 16 часов, накануне ей говорили, что на Окрестина ее мужа нет.
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Политик Николай Статкевич снова пропал. Его местонахождение неизвестно с вечера пятницы.
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